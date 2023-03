O que rolou na madrugada deste domingo, 12, no BBB 23? Treta, choro e beijo

A madrugada deste domingo, 12 no BBB 23 teve show da cantora Luiza Sonza, dança, choro, conversas, tretas e beijão. Depois do show de Luiza, os brothers continuaram na festa até o amanhecer. Bruna Griphao chorou com uma das músicas em homenagem a cantora Marília Mendonça.

Ao longo da madrugada também teve discussão entre os brothers. Cara de sapato desabafou com Amanda e depois foi atrás de Ricardo para tirar a limpo uma situação. Cara de sapato ainda conversou com Gabriel Santana e o ator disse que os dois estavam brigando sem necessidade. Isso tudo por conta de um aparelho de barbear e a vontade de usar o banheiro antes da festa.

A treta virou o assunto durante a festa. Depois de conversar com Sapato, o biomédico conversou com Sarah Aline e Marvvila e, em seguida, se isolou no sofá da sala e desabafou sobre a situação sozinho.

DR? Fred e Larissa conversaram durante a desta, pois o jornalista achava que Larissa tinha sido grossa com ele no começo da festa e que estava recebendo patada. Já ela retrucou e disse que não tinha dado para patada em ninguém.

Domitila teve uma crise de choro durante a festa. Ela se emocionou ao ouvir palavras do ator Gabriel Santana, que manifestou o seu apoio. Sarah Aline deu, novamente, um beijão em Alface. A madrugada seguiu, pois os brothers são inimigos do fim.