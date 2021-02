Namorado de Marília Mendonça foi acusado de dar ‘golpe da barriga’, diz cantora

Marília Mendonça participou do segundo episódio do "SaladaSato", programa apresentado por Sabrina Sato na web. Um dos assuntos da entrevista foi a convivência com os maridos em casa durante o período de isolamento social.

Bem-humorada, a rainha da sofrência brincou a respeito de sua situação com o "ex-atual" Murilo Huff. "Não sei se até o dia que o programa for ao ar como vai ser", disse ela, às gargalhadas. O casal se separou por alguns meses durante a pandemia, mas agora seguem juntos.

Marília falou também sobre como o período de gravidez foi difícil para ela, e tudo que o casal passou junto quando revelaram que estavam à espera de Léo, de um ano. "Chorava todos os dias na gravidez", lembra a cantora, falando como o casal sofreu acusações e comentários quando anunciou a gestação. "Murilo foi acusado de dar o golpe da barriga em mim", revelou.