Karol Conká vai ganhar série documental após saída do 'BBB', diz colunista

Várias fontes dentro da Rede Globo afirmam que a emissora está registrando os passos de Karol Conká desde que a cantora saiu do “Big Brother Brasil 21”, batendo recorde de rejeição histórico, com 99,17%. As informações foram divulgadas pelo colunista Chico Barney neste domingo (28).

O objetivo da emissora seria colocar panos quentes na fama de vilã que a ex-BBB ganhou dentro da casa, pegando carona no sucesso que foi a artista no reality.

De acordo com Chico Barney, os produtores da série estão tendo livre acesso à cantora e sua família, incluindo a mãe e o filho adolescente. O produto audiovisual seria lançada na Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

A ideia é mostrar a queda e a ascensão de Karol, um epurrãozinho para a retomada da carreira dela, que inclui participações da artista no “Fantástico” e no “Domingão do Faustão”.