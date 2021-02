Karol Conká comenta affair com Arcrebiano: 'Não deveria ter me envolvido'

Karol Conká, a quarta eliminada do “BBB21”, participou do programa "Mesa BBB", para falar sobre sua passagem pelo reality show e comentou sobre o breve romance com Arcrebiano.

Quando indagada sobre Bil, a ex-sister evitou fazer qualquer crítica ao modelo. Ela diz entender que não deveria ter deixado se envolver com ninguém. “Inclusive, não deveria ter me envolvido com ninguém lá dentro”, disse.

A cantora ainda comentou se poderia rolar algo com Rodolffo e declarou que a relação construída com o sertanejo no confinamento é apenas de amizade. “Ele foi questionado pela Carla (Diaz). Ela achou estranha a amizade com o Rodolffo. A gente já era amigos desde o começo, mas a galera não acompanhava. Foi uma amizade crescente. Já temos planos aqui fora, com o Fiuk também e até com a Sarah”, contou.

No quarto paredão do "BBB 21", Karol Conká recebeu 99,17% dos votos do público para sair do "Big Brother Brasil 21" e deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Arthur foi o segundo mais votado, com 0,54%, e Gilberto ficou na última colocação, com 0,29%.