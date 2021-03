Juliette diz que se sente abandonada e é consolada por Camilla e Carla Diaz

Após os dias tensos de desentendimento com Gilberto, Juliette desabafa com Camilla de Lucas e aconselha a influenciadora a prestar mais atenção nas atitudes do brother. "Você primeiro não precisa excluir, ou não ser amiga dele, por isso você tem que comprovar com os seus olhos, com a sua consciência tudo o que aconteceu. Quando cheguei para você para conversar, não foi para convencê-la", disse.

Camilla afirmou que já tinha outras questões para resolver com Gil. "Não, não se trata especificamente disso, se trata de coisas que eu já tinha vontade de falar, mas eu só precisava de um momento, tanto que agora eu preciso conversar com ele", explicou.

Juliette então garantiu que não quis provocar nenhum tipo de desentendimento entre os dois participantes e que Camilla deveria ter cuidado com o que ia conversar com Gil. Ela seguiu seu desabafo:

"Eu estou muito triste. Sabe o que eu tenho que fazer? Chorar, chorar, chorar até passar essa minha angústia. Eu estou muito arrasada com o que está acontecendo com o Gil. Muito. Juro a você que se eu estivesse na minha casa, eu ia chorar até essa angústia passar", lamentou a sister.

Neste momento, Carla Diaz entrou na conversa e abraçou as amigas. Ela tentou animar Juliette. "Posso falar uma coisa? Aqui tem um bando de mulher forte e uma vez eu ouvi que aqui é para quem é corajoso", falou Carla.

Juliette então continuou a conversa e seus lamentos com relação a amizade com Gil. "Eu estou muito triste com isso. Não é fácil a pessoa oferecer todos os meus sentimentos e ver que não adianta. A pessoa não quer escutar e não vai escutar. Eu já vi isso acontecendo com outras pessoas, isso é horrível. Estou me sentindo sozinha, estou me sentindo excluída. Estou me sentindo abandonada", contou.

Nesse momento, Carla contou sobre sua decepção com as atitudes de Gilberto e todas as falas dele durante o paredão falso. Ela também falou sobre a atitude coerente das duas amigas. "Enquanto eu estava lá, eu vi que três pessoas foram muito coerentes do início ao fim comigo. E vocês duas estão dentro dessas pessoas. Saiba que eu me senti muito surpresa positivamente. A gente se surpreende da pessoa agir com justiça, a gente se surpreende pelo bem", disse Carla.

Carla continuou demonstrando apoio a Juliette. "Eu não quero que você se sinta sozinha. Você pode contar comigo e eu quero que você conte comigo. Eu voltei prestando muita atenção nas pessoas que não me abandonaram no momento que eu mais precisava", falou a atriz.