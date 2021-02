Gilberto fala sobre a aceitação de sua sexualidade pela família e se emociona

As terças-feiras são normalmente dias melancólicos para os emparedados no “Big Brother Brasil”. Esta terça (9) não foi diferente para Gilberto e Juliette, que dividem a preferência do público com Arcrebiano. Enquanto arrumavam as malas no quarto, os brothers conversaram sobre as expectativas para a eliminação e entraram em assuntos mais pessoais.

Os dois falaram sobre aceitação de sexualidade pela família. Gilberto se emocionou e foi abraçado pelas palavras de Juliette: “O amor ultrapasse qualquer preconceito, qualquer cultura. O amor é maior que qualquer padrão (...) eles vão te amar do jeito que você é”.

quando você é LGBTQIA+ não importa o tanto que você faça tu sempre vai se sentir incapaz, as palavras da Juliette para o Gil foram de grande valor, ela foi muito perfeita na fala dela extremamente necessária #BBB21

pic.twitter.com/TBsaBmBjw2 — Marcash 🌵🎓🕵🏼‍♀️ (@cashinbbb) February 9, 2021

A advogada falou sobre sua família e citou seu irmão, que é homossexual. Ela até quis dar uma de “cupido”, legitimando a “shippada” entre ele e Gil: "Eu queria muito que você conhecesse meu irmão. Eu queria muito ter você como cunhado. Eu não sei se vocês vão dar match mas eu queria, de verdade. Ele tá solteiro e ele é maravilhoso. Ele não é muito bonito, mas ele parece um pouco comigo."

O doutorando em economia revelou seu medo de ter magoado a mãe com alguma atitude: "Muito medo de ter decepcionado".

Mais uma vez, ele foi consolado por Juliette: “Confie no amor que sua mãe tem por você eu te conheço há poucos dias e já te amo... imagina ela”.