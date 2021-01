Fiuk comenta relação com o pai, Fábio Jr.: 'Foi muito ausente'

Fiuk passou boa parte da madrugada conversando com Karol Conká e Lumena. Ao amanhecer, o cantor e a psicóloga continuaram a conversa na piscina, dessa vez, com ele desabafando sobre sua trajetória de vida. Fiuk revelou que sofreu muito na infância com a ausência do pai e o bullying na escola.

"Passei por mais de dez escolas, achei que eu era burro, achei que eu tinha problema. Eu nunca entendi muita coisa, não conseguia entender as aulas, tirava as piores notas, todos os moleques me zoavam, tomava tapa na cabeça na fila da escola", relatou.

"Nesse ponto minha mãe, parece que ela... ela lutou muito por mim. Ela foi a única pessoa durante muito tempo na minha vida que acreditou em mim", disse, caindo no choro. "Todo mundo na minha família, amigos, escolas, faziam eu me sentir tão burro, tão desfocado. Cheguei a ir com tubo de oxigênio para a escola. Eu via as pessoas olhando e falando de mim e me dava falta de ar, eu não conseguia lidar com nada".

Fiuk contou à DJ que não queria atuar e nem cantar porque não queria ser igual ao seu pai, Fábio Jr. "Eu não queria atuar, não queria cantar, porque meu pai foi muito ausente na minha infância. Isso de uma certa forma me travava, eu falava que não queria ser igual", confessou.

Ele explicou que a situação mudou porque sua mãe praticamente o obrigou a fazer aula de violão. "Até aí eu me sentia uma carta fora do baralho. Quando eu vi, a coisa que eu mais queria fazer era tocar violão, escondido de todo mundo".

A atuação veio mais tarde e foi graças ao apoio da irmã, Cleo Pires. Ao final da adolescência, surgiu um teste para o filme "As Melhores Coisas do Mundo", que ele não queria fazer.

"A Cleo, minha irmã, liguei ‘pra’ ela. Ela tem umas dores muito parecidas com as minhas", disse o cantor. Ele explicou que ela o apoiou e o aconselhou a "se entregar".