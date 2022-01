Eliezer, do ‘BBB 22’, foi parar em ménage por engano; entenda

Eliezer Neto, participante do grupo Pipoca, do “Big Brother Brasil 22”, revelou para os colegas de confinamento, nesta quinta-feira (20), como acabou indo parar em um ménage com um casal. Segundo o brother, sem querer. As informações são do portal Em Off.

O brother contou que a mulher era “estilo capa de revista” e os dois se conheceram após um “match” em um aplicativo de relacionamento. Ele foi ao encontro da moça, mas acabou dando de cara com o marido dela. “Ela falou: ‘A gente é um casal, você não leu a bio [descrição]?’, e eu falei: ‘Não!'”, relatou o designer.

Ele falou que acabou aceitando participar do ménage, mas sob a condição de transar só com a mulher. “Ele dava ordem para a mina dele fazer coisas comigo. Faz isso, aumenta, diminui, troca de posição”, detalhou.

No meio do “rala e rola”, o brother relembrou que houve uma discussão com o marido da mulher, porque ele queria que o sexo fosse sem camisinha. “Aí eu falei: ‘Sem camisinha não’, aí ele: ‘Vai sem camisinha’, aí eu: ‘Não, então dentro não’. A gente começou a discutir ali”, ele completou, garantindo que encerrou a relação naquele momento.

Quando o casal voltou a transar, utilizando uma cinta com um pênis de borracha, Eli contou que tentou ir embora, mas a porta estava trancada sem a chave. “Eu pensei: ‘F*de*, sou o próximo'”, brincou o brother.

Eliezer finalizou contando como conseguiu “escapar” da situação. Foi com um grito de “não” após a mulher se virar para ele com a cinta erótica. O grito teria assustado o filho do casal, que acordou e flagrou os três no momento íntimo. Depois, o brother conseguiu as chaves com o marido e foi embora do local.