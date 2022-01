Cômodos da casa do BBB são expostos das redes sociais

Depois de conhecer o nome dos participantes do Big Brother Brasil 2022, o telespectador quer conhecer a casa mais vigiada do Brasil. Na manhã deste sábado, 15, a influenciadora Gabriela Sales, conhecida como Rica de Marre, postou um vídeo em que Tadeu Schmidt mostra um dos cômodos da casa.

Em uma cama suspensa, o apresentador diz nunca ter conseguido dormir em beliche. O quarto tem paredes de tijolos e duas camas, uma embaixo da outra, o lençol é quadriculado.

[instagra=CYwVAtIhc7P]

Já no perfil do BBB no Instagram, Tadeu mostra a entrada do quarto do líder a aparentemente tem uma escada próxima, o que remete que o local não ficará no primeiro andar.

