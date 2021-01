Boninho diz que 'eliminou' famosos que deram a entender que iriam ao 'BBB'

Com o "BBB 21" quase chegando, o diretor Boninho resolveu responder a alguns comentários de fãs do programa no Instagram. Nisso, ele acabou entregando que já "eliminou" três famosos que deram a entender que participariam do reality.

"Você bem que podia desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB", pediu uma seguidora. "Já tiramos três", respondeu Boninho.Como já se sabe, os nomes dos participantes do "BBB" são sempre mantidos em segredo absoluto e não podem ser divulgados antes da hora.

O diretor ainda revelou aos fãs que faltam cerca de seis pessoas para fechar o time completo de confinados.Domingo de caipirinhaBoninho, aliás, resolveu curtir o domingo de folga. Ele postou no Instagram um vídeo em que aparece com a mulher, Ana Furtado, tomando caipirinha de caju.Eles ainda brincaram. "Hoje tem caipirinha. Será que hoje tem mais?", perguntou Ana. "Hoje não, mas tem mais", respondeu o diretor.Será que é uma indireta para nós sobre o 'BBB'? Estamos atentos!