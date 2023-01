BBB23: Bruna e Larissa se desentendem para escolher alvo do primeiro paredão

Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E também tretas. Após saírem vencedoras da primeira Prova do Líder, Bruna Griphao e Larissa Santos tiveram uma discussão na madrugada desta sexta-feira (20) no BBB 23. A atriz cravou a indicação de Gustavo Benedeti e Key Alves para o primeiro paredão.

A dupla começou a traçar estratégias de voto ao inaugurar o quarto do líder, que agora permite que os participantes escutem o que os colegas de confinamento falam nos outros cômodos da casa. A integrante do Camarote se surpreendeu. "Eu vou no caubói e na Key. Meu plano é ir neles, jogar eles para o paredão. E na hora falar : 'Eu não ia, falei que gostava de você, não estava mentindo. Eu ouvi vocês falando isso, isso e isso, e meu voto hoje é em vocês", argumentou a atriz.

Mais tarde, Larissa chamou a atriz para uma conversa a sós. "Eu fiquei sentida contigo lá em cima. Do nada tu falou assim: 'eu vou botar', quando eu quis colocar eles no paredão, tu não quis. Eu falei várias vezes pra você", desabafou a participante do Pipoca. Porém, Bruna rebateu: "Mas sinto que soa como falsidade. A partir da semana que vem é cada um por si, aí tu pensa o que quiser. Agora, tu tem que pensar em nós duas", concluiu.