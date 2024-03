BBB 24: O que rolou na madrugada desta segunda-feira (04/03)? Novas tretas, desabafos e ciúme

A madrugada de segunda-feira (4) foi agitada no BBB 24. Após a formação do paredão, tretas, choro e desabafos tomaram conta dos participantes. Yasmin, que escapou da berlinda ao vencer a Prova Bate e Volta, foi protagonista de algumas das principais confusões.

Yasmin detona Davi e Alane

Em conversa com Leidy Elin, Yasmin não poupou críticas a Davi e Alane. A modelo os chamou de "mal educados" e "sem respeito". "Me faz mal estar do lado dele. Sério, me faz mal depois do que ele fez com a Wanessa e agora me chamar de inútil", desabafou.

"Ele é igual a Alane. Os dois são debochados, adoram fazer isso ao vivo. É porque você não vê. Os dois são iguais", acusou a modelo.

Ciúmes no ar

Fernanda desabafou com Michel sobre a aproximação de Lucas Henrique com Pitel. A sister confessou estar com ciúmes da relação entre os dois. "Ele pegou uma paixão nela. Não vou mentir não, estou meio enciumada", disse Fernanda.

A sister citou as atitudes de Lucas que despertaram seu ciúme: "Fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela. Fica fazendo elogios, 'nossa, você está linda', fica botando a mão. Aí, começam a cantar música da Emicida. Fico só olhando. Já deu para ver que eles têm muita coisa em comum".

Michel pergunta quando Lucas e Pitel passaram a se aproximar, e Fernanda opina: "Particularmente, eu comecei a perceber por conta do Emicida", afirma a sister, se referindo a música "AmarElo" do rapper, que os dois cantam juntos durante as festas.

Tensão entre Yasmin e Matteus

Após a formação do paredão, Yasmin foi às lágrimas ao relembrar a escolha de Davi no contragolpe. A situação ficou ainda mais tensa quando Matteus, aliado de Davi, tentou acalmá-la.

"O que que houve?", questionou Matteus. A fala irritou Yasmin: "'O que que houve?'. O que que houve, Matteus? Você é bonzinho seletivo. É só com quem te convém que você é bonzinho".

"Olha o jeito que você está falando comigo, depois não te arrepende", rebateu Matteus. "Não se arrepende por quê? Você está me ameaçando?", questionou Yasmin.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)