Bateria universitária é creditada em nova música da banda Coldplay; entenda

A Bateria Vanguarda, formada por alunos do curso de Medicina da UFRJ, foi creditada na faixa “Good Feelings” do novo álbum do Coldplay, Moon Music, lançado no último dia 4. O grupo teve a oportunidade de tocar com a banda no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em 2023, durante a turnê da banda pelo Brasil.

Confira o vídeo do grupo com a banda no show:

A bateria, composta por muitos alunos, participou de ensaios técnicos junto à banda britânica e, no dia da apresentação, deu novos arranjos às músicas “Fix You” e “Biutyful”. O mestre da bateria, Gabriel Sanfins, contou que foi uma surpresa receber os créditos pela participação.

'Foi um espanto a banda nos creditar. Embora o vocalista Chris Martin tenha pedido que gravássemos alguns sons para uma futura canção, ele avisou que não tinha certeza se o material seria realmente utilizado' , explicou Sanfins.

Durante o show, Chris Martin pediu ao grupo que gravasse sons como palmas e batidas de instrumentos para uma música em desenvolvimento.

'Ele puxou um microfone e disse: ‘Cara, a gente queria tentar uma coisa aqui, estamos procurando uns sons para uma música que queremos gravar. Estamos testando com várias pessoas’. Então, eles pediram barulhos, palmas, batidas com instrumentos… Mas depois ele nos avisou que não era certo que o material seria usado' , comentou.

A confirmação de que a gravação faria parte do novo álbum veio apenas em 2024. Cada integrante da bateria recebeu um contrato por e-mail, com uma cláusula de sigilo, devido ao nome da música ainda não ter sido divulgado.

'Recebemos o contrato no e-mail avisando que estaríamos no álbum, exatamente na música ‘Good Feelings’. Mas não podíamos falar nada devido ao NDA, já que o nome da música constava no contrato e eles queriam garantir que nada vazasse' , contou Sanfins.

Além disso, o reconhecimento que a bateria receberia no álbum também foi uma surpresa. “Não sabíamos se seríamos creditados só em efeitos sonoros ou percussão. Acabou que fomos creditados em ambas as categorias.”

Para a família, Sanfins brincou sobre o feito: 'Mãe, tô no álbum do Coldplay!'. Ele também relembrou a experiência de tocar com a banda no show de 2023, descrevendo o momento como um “delírio coletivo”.

'Até hoje parece que esse dia não existiu. A gente brinca que foi um delírio coletivo da bateria, mas, felizmente, agora temos o crédito no álbum para eternizar esse momento' , enfatizou.

Sobre a apresentação, Sanfins completou. 'Foi sensacional performar com eles. Nos trataram como qualquer outro artista. Nos camarins estavam Milton Nascimento, Seu Jorge, e a gente lá, sem acreditar. Quando subimos no palco, os nervos afloraram, mas ensaiamos bastante e deu tudo certo'.