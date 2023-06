Bate boca entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli viraliza e apresentadoras fazem piada; vídeo

Um verdadeiro embate ocorreu no programa "Saia Justa" do canal GNT, quando as apresentadoras Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli se envolveram em uma discussão acalorada. Tudo começou quando Astrid desabafou sobre uma experiência pessoal durante uma festa junina: "Fui para São João esperando dançar um forró, comer amendoim cozido... Cheguei lá e era uma festa de axé! Não, não dá!".

Gabriela prontamente rebateu a fala de Astrid, adotando um tom firme e com sua característica veia de advogada. Ela defendeu a teoria de que Astrid estava expressando sua visão subjetiva do que seria uma festa junina "verdadeira", o que não necessariamente corresponderia a uma regra.

"Isso não dá para você", argumentou a advogada. Ela sustentou que a expectativa de Astrid estava baseada em um julgamento subjetivo, e que talvez as pessoas estivessem justamente buscando o que lhes foi oferecido na festa. Prioli concluiu sua linha de raciocínio levantando a questão sobre qual seria o marco temporal para definir o que é considerado um São João tradicional.

Astrid prontamente rebateu a argumentação, ressaltando que embora existam marcos temporais registrados nos livros de História, para ela a tradição não se limita apenas a isso, mas sim à prática e ao que a festividade se tornou ao chegar ao Brasil. Prioli interrompeu a colega, enfatizando que o fim do mundo para ela não significa o fim do mundo em geral.

Visivelmente irritada, a apresentadora defendeu sua colocação. "Não tenho problema em dizer 'para mim é', porque estou expressando minha opinião. Minha opinião pode não ser a de todos, mas representa a opinião de muitas pessoas que desejam preservar a tradição e não querem perder essa parte tão forte e bonita da História, especialmente no Nordeste, que movimenta tantas coisas", completou Astrid.

Virou piada

Em um momento descontraído após a discussão, Astrid brincou com Gabriela, dizendo: "Estou pensando em fazer uma festa de São João". Prioli, em tom divertido, respondeu: "kkk me convida. Para eu comer cachorro-quente com purê e tacar fogo de vez".

Na legenda de uma postagem relacionada ao assunto, Prioli escreveu: "E aí? Com purê ou sem purê? A verdadeira discussão é essa aqui".