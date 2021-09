Basa prorrogadas inscrições para editais de patrocínio 2022

O Banco da Amazônia (Basa) prorrogou até o próximo dia 15 de outubro o prazo para as inscrições aos Editais Públicos de Patrocínios 2022. Podem ser inscritos projetos de patrocínios para o Edital de Patrocínio 2022 e para a Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura 2022.

Leia os editais aqui. As inscrições acontecem exclusivamente pelos e-mails: lei.incentivocultura@bancoamazonia.com.br (Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura) e edital.patrocinios@bancoamazonia.com.br (Edital de Patrocínios).

O Basa está investindo R$ 2,8 milhões em patrocínios culturais por meio desses editais, sendo R$ 2 milhões para Patrocínios e R$ 777 mil para a Chamada Pública da Lei de Incentivo à Cultura.

O Edital de Patrocínios 2022 é voltado a projetos nos segmentos sociais, esportivos, culturais, ambientais e de eventos como feiras e congressos que sejam voltados para o incentivo ao agronegócio, turismo regional, microempreendedorismo individual, indústria e micro e pequenas empresas.

E os segmentos contemplados no Edital de Chamada Pública serão: artes cênicas (teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres), exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou congêneres e Cinema (produção cinematográfica).

O secretário executivo do Basa, Alcir Erse, informa que os projetos inscritos devem apresentar uma vertente que favoreça a sustentabilidade da região Amazônica nas suas áreas de atuação, seja no esporte ou na cultura. Os projetos deverão ser realizados na Amazônia Legal, área de atuação do Basa, que não inclui São Paulo e Distrito Federal.

No ano passado, foram inscritos 477 projetos nos editais de patrocínio do banco, dos quais 97 foram habilitados.

Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas, sendo que a Pessoa Física deve ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de idade, legalmente documentada e com endereço fixo na Amazônia Legal, enquanto a Pessoa Jurídica deve ser com ou sem fins lucrativos legalmente documentados e o projeto a ser realizado deve ocorrer na região Amazônica. Mais informações pelo e-mail geraldo.monteiro@bancoamazonia.com.br.