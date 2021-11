Banda Yashid traz reggae gospel em live neste sábado, 6

Conhecida pelo estilo de reggae music, chamado 'new roots', um ritmo mais voltado para o pop rock, a banda foi uma das vencedoras do Festival de Música CCAA Fest 2018 e traz as letras gospel para o gênero. As composições falam das vivências dos integrantes e experiências com o cristianismo.

Com live marcada para acontecer neste sábado, 6, às 20 horas, no canal Pará Pai D'Égua, no youtube, os amigos Victor Ferreira nos vocais, Giovane Antony nos teclados, Thiago Big assume os graves no baixo, Kelvin Demerson na bateria, Davi Carvalho na guitarra base e Luiz Santos na guitarra solo, mostram com o trabalho que a capital paraense produz variados ritmos musicais.

Juntos desde de 2014, os músicos buscam levar a mensagem de esperança e paz para todos os paraenses.