Banda Tr3s aposta no gospel e visa crescimento na música paraense

Na terra do carimbó e do brega há espaços também para outras vertentes musicais. A prova disso é a Banda Tr3s formada em 2015 e tem como estilo a música gospel. A banda que está em estúdio produzindo e gravando músicas para o primeiro EP, vai fazer uma live na próxima sexta-feira, dia 29 de outubro, às 20 horas, pelo canal Pará Pai D'Égua no Youtube.

A Banda Tr3s formada pelos irmãos Thiago Gomes (vocais e baixo), Levy Gomes (teclado), conta também com os integrantes Laio Araújo (vocais e violão), Madson (guitarra) e Cainã (baterista). Os irmãos começaram a aprender música no Conservatório de Música do Instituto Adventista Grão Pará quando decidiram chamar outros amigos para levar a palavra de Deus através da música.

Deu tão certo que os músicos estão na produção do segundo EP. O primeiro intitulado "De Braços Abertos" têm quatro composições. A rotina dos músicos é intensa já que os integrantes são das mais variadas profissões: Thiago é dono de um estúdio de ensaio, gravação e produção musical, Levy Gomes é contador, Laio Araújo é universitário, Cainã é professor de Música e Madson além da música trabalha como motorista de aplicativo. Eles se reúnem sempre a noite para os ensaios, composições e gravações do próximo EP que ainda não tem um nome definido.

"Somos uma banda que tem influência no rock britânico, indie rock e post rock" define Thiago sobre as referências musicais da banda. Na junção de tudo isso surgiu o estilo da Banda Tr3s, que é uma banda de rock'n roll, mas não se prende a rótulos de delimitações e prefere trabalhar com o mix de influências e ideias de cada integrante. Então se você escutar a banda tocar uma música ao ritmo do reggae ou do pop, não se espante, pois a Banda Tr3s gosta de misturar outros ritmos.

A música paraense é muito rica em seus diversos segmentos, no entanto, os integrantes acreditam que a música gospel tem um mercado em expansão e ainda tem muito a crescer no Estado. A banda planeja finalizar seu primeiro EP, incluindo algumas músicas já gravadas no primeiro trabalho demo da banda, mas em novo formato e com arranjos mais enxutos e atuais. Se você é fã desse estilo musical uma boa oportunidade de conhecer a banda é na proxima sexta-feira, dia 29 de outubro, pelo canal Pará Pai DÉgua no Youtube onde os rapazes vão mostrar um lado mais autoral e com as palavras de Deus ao som do velho e bom rock'n roll.