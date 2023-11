Banda Mizerê se prepara para comemorar 15 anos de carreira com show especial em Belém

Através de uma reunião informal entre amigos, nasceu uma das maiores bandas paraenses do chamado “pagodão baiano”, um ritmo envolvente que mistura axé e pagode com um toque de alegria. A Banda Mizerê comemora 15 anos de carreira na capital paraense e prepara um show comemorativo do sucesso para o dia 14 de novembro, na Regional Marine Clube em Belém e contará ainda com a participação especial da aparelhagem Carabao.

O percussionista Jean Machado, um dos sócio fundadores do grupo, destacou que esse encontro representa o cumprimento de um dever. Para ele, "o encontro significa compartilhar tudo que foi construído pela banda, dividindo isso com quem gosta da gente e somos gratos por essa força que eles nos dão", afirmou.

Jean contou que a banda surgiu de uma reunião entre amigos. “Já éramos músicos mas trabalhávamos em bandas separadas. E através de uma conversa informal, decidimos montar algo que fosse nosso. A vivência que tínhamos na música ajudou muito nesse processo”, explicou o músico.

Para os integrantes, muito mais desafiador do que a criação da banda própria, foi o estilo musical escolhido. Jean explicou que o pagode baiano era um estilo musical que estava em baixa no mercado paraense. “Porém nós continuamos insistindo. Acreditando no nosso sonho. Então quando apareceu grandes bandas de pagode baiano no Brasil, aproveitamos para surfar nessa onda e deu certo”, celebrou.

Ainda segundo o músico e diretor da banda, a Mizerê viveu tudo de forma precoce, com dois anos de banda já estava gravando um DVD. “Naquela época para gravar um DVD era algo muito difícil. E esse projeto abriu portas que nós nem esperávamos, como abrir grandes shows nacionais, viajar para outros estados como Maranhão, Tocantins. Então, nossa história é de realização. Nem tudo é dinheiro, mas hoje conseguimos viver da nossa música”, afirmou.

Apesar dos desafios encontramos no meio da jornada, Jean enfatizou que o som da banda é um som alegre, que sempre venceu os desafios. “Hoje eu tenho a sensação de dever cumprido, sou um dos fundadores da banda, e se eu parasse hoje e olhasse para trás, eu estaria satisfeito. Sucesso na minha opinião é conseguir viver da sua arte, eu sustento minha família através da minha arte”.

Para 2024, os planos da banda não param. “Estamos com uma música nova e autoral. A música ‘Só Dela’ foi produzida fora do Estado e vamos trabalhar bastante nela. E ainda vamos lançar nosso audiovisual para comemorar esses 15 anos”, concluiu o músico. Jean convidou ainda seus fãs para curtir a noite do dia 14 de novembro de forma especial. Serão duas horas de show para que se torne uma grande festa não só para os integrantes da banda, mas para todos que torcem pelo nosso sucesso dentre esses 15 anos de história dentro da música paraense.