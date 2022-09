Banda de rock paraense Ovo Goro faz mistura de gêneros musicais; saiba mais

Desde quando a banda de rock Ovo Goro voltou com as atividades, deu uma repaginada tanto no estilo musical como também na forma de executar o caminho da banda. E um dos projetos responsáveis por essa nova roupagem é o show "Selva Mecânica", que será apresentado na próxima sexta-feira (30), às 19h, a Praça do Artista, no Centur. A programação terá entrada gratuita e contará com a participação especial do grupo de Hip-Hop Artistic Kolective GNF.

A banda foi criada na metade da década de 80 com o estilo Punk Rock. No início da década de 90 os integrantes da primeira formação encerraram com as atividades em decorrência de incompatibilidades entre os integrantes.

De acordo com Elieser Cadete, que assume a guitarra solo na atual formação, a banda retomou em 2017 e nessa segunda fase os integrantes passaram a assumir um formato diferenciado da primeira fase da banda.

"A gente vem apresentando algumas mudanças tanto na sonoridade como também na forma de executar os trabalhos. De forma natural, a gente deixou de assumir um papel predominantemente no estilo punk rock e fomos nos aproximando mais do rock mesmo", explica o artista.

Em meio a esse processo, foi dado início ao projeto “Selva Mecânica”, ganhador do Edital Pauta Livre, da Fundação Cultural do Pará, que traz uma mistura do gênero rock com a essência do regionalismo, buscando valorizar também os membros históricos e folclóricos do Pará.

No repertório, o público poderá conferir músicas diversas e que fazem parte da história da banda juntando com outros estilos musicais. "O projeto procura agregar talentos que buscam visibilidade para também colaborar com a nossa ‘Selva’, e além de buscar esses artistas criar um mecanismo de intercâmbio entre nichos, tanto no Rock quanto nas demais vertentes da música paraense dando suporte de qualidade”, destaca Elieser.

De acordo com a banda, o show deseja levar o público a uma viagem sobre as mais diversas situações rotineiras, despertando reflexões sobre o coletivo, o indivíduo e a densa realidade artística, cultural e social do mundo contemporâneo.

A Ovo Goro surgiu em meio à influência do punk rock, no ano de 1985, e faz parte de uma das primeiras movimentações do rock autoral paraense. Formada pelos músicos Edson Marreta (voz), Davi Paulino (baixo), Beto Brasil (bateria), Gerson Guimarães (guitarra base) e Elieser Cadeth (guitarra solo), a banda leva aos palcos um repertório novo, além disso, apresenta também músicas que retratam o início do rock paraense.

Serviço

Selva Mecânica: o show

Dia: 30/09

Horário: 19h

Entrada Franca

Local: Praça do Artista, Centur, na avenida Gentil Bittencourt, nº 650, no bairro de Nazaré, em Belém.