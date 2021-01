Atriz Solange Couto anuncia fim do casamento

A atriz Solange Couto usou o próprio perfil do Instagram, nesta terça-feira (12) para anunciar o fim do casamento com Jamerson Andrade. Ela publicou uma foto ao lado do ex-marido e escreveu um texto dizendo que os dois seguem por caminhos diferentes, mas que continuam amigos e com um amor eterno: o filho Benjamim, de 9 anos.

"A vida é feita de escolhas, momentos e caminhos. Às vezes o momento nos faz escolher o caminho, ainda que não seja o mais desejado, porém é o mais certo; nem sempre entendemos o momento quando temos que escolher o novo caminho. A distância, o tempo, e todos os outros momentos nos fazem escolher agora entre o casamento e a amizade. Portanto, estamos preferindo que nós continuemos a ser um guardião do outro e melhores AMIGOS. Chegamos ao fim de um ciclo e uma situação civil de 11 anos de tudo muito e intenso", escreveu Solange.