Pianista europeu Václav Pacl realiza concerto hoje na Academia Paraense de Letras

O renomado pianista da República Tcheca, Václav Pacl, em visita pelo Brasil, aterrissou em solos paraenses e fará um concerto hoje, a partir das 19h, na sede da Academia Paraense de Letras (APL), em Belém. O evento marca não apenas a entrega da sede restaurada da APL, como também a inauguração do piano secular, a posse do novo membro Homerval Ribeiro Thompson Teixeira, além de simbolizar o reinicio das atividades cultuais da academia.

Segundo o presidente da APL, Ivanildo Alves, a visita do músico é um marco histórico para a memória da Academia. “A verdade é que decidimos pensar em um evento para retomar com chave de ouro, as atividades culturais da APL, após essa pausa obrigatória devido a pandemia do coronavírus. Nosso objetivo é a promoção da cultura de modo geral. Então, iniciaremos as temporadas dos nossos concursos literários para que a gente possa colher e descobrir novos talentos literários. Fiquei lisonjeado pelo fato do Václav ter aceitado nosso convite e abrilhantar ainda mais esse momento”, explicou o presidente.

“É com muita alegria e de extrema importância que receberemos a visita dele, como um marco histórico e também como um incentivo para o prosseguimento das nossas atividades culturais. Perdemos alguns acadêmicos acometidos da covid-19 e por isso também estamos retomando o número dos nossos imortais acadêmicos. No dia da apresentação do grande Václav, também empossaremos o mais novo acadêmico, o professor e escritor Homerval Teixeira”, destacou.

Para o novo acadêmico, Homerval Ribeiro Thompson Teixeira, que ocupará a cadeira de número doze da APL, o sentimento é de gratidão. “A cadeira 12, cujo patrono foi Dom Macedo Costa e teve como ocupante anterior a poetisa Sylvia Helena Tocantins, tem um valor imensurável para mim. Isso gratifica o meu esforço, honra minha produção literária, minhas conquistas de mestrado e doutorado. Também traz um pouco de nervosismo pois minha posse reabrirá a Academia Paraense de Letras”, ressaltou.

O novo empossado também comemora a presença ilustra de Václav Pacl para abrilhantar sua posse. “Estou muito grato pela vinda do grande Václav, é a primeira vez que ele estará na Amazônia e poder dar essa benção maravilhosa na minha posse deixa tudo ainda mais valoroso e significativo”, concluiu.

Na cerimônia, o pianista tcheco será conduzido ao piano por pelos representantes da APL, a acadêmica, pianista e escritora Izabel Benone e o acadêmico e maestro José Wilson Malheiros da Fonseca. O violonista Salomão Habib, convidado especial do evento, também fará a condução do músico junto com os acadêmicos.

Em sua primeira visita ao Brasil, o aclamado pianista tcheco Václav Pacl apresentará um roteiro original com obras dos principais compositores clássicos da destacada escola musical tcheca. A apresentação trará obras de Antonín Dvořák, Maurice Strakosh, Jan Václav Hugo Voříšek e Josef Mysliveček. Václav Pacl atua como professor vinculado à Bellas Artes Institución Universitaria del Valle de Cali, Colômbia e, frequentemente, participa de concertos como solista com a Orquestra Filarmónica de Cali e de concertos mensais em Barranquilla.

Em sua carreira, o pianista conquistou diversos prêmios, como o Concurso Internacional Compositores de Piano em Las Rozas (Madrid), o prêmio em Marsala (Sicília), assim como participações especiais em Castiglion Fiorentino (Itália), e Yamaha em Viena (Áustria). Como solista ou acompanhante interpretou em diversos palcos e festivais na Europa e América Latina.

Agende-se

Apresentação indoor do pianista Václav Pacl na Academia Paraense de Letras

Data: 26/10

Hora: 19h

Local: Sede da Academia Paraense de Letras (Rua João Diogo, 235)

*Devido a pandemia, o evento será restrito a convidados.