Artistas se unem para doar sangue em Belém

O sábado começou com boa ação por parte de artistas paraenses de diferentes modalidades. Eles se uniram para contribuir com o banco de estoque do Hemopa, por meio da campanha "Doe um presente para um paciente neste Natal'', que segue até o dia 23. Durante a manhã de sábado (18), aproximadamente 10 artistas se deslocaram ao centro para a ação de solidariedade.

Yuri Soares Waris, produtor cultural e fundador do SWAM Studio, explicou que a partir de uma vontade conjunta surgiu a ideia de prestar à sociedade algo para além de arte, mas com a essência de mover e incentivar as pessoas para uma ação do bem. Diante disso, organizaram a campanha ”Faça arte e doe sangue".

"Nós resolvemos unir todos os artistas envolvidos, de diferentes modalidades. Entendemos que nesse momento de pandemia a arte vem tendo um papel de grande importância para todos, pois é indispensável para a saúde mental e física. E enquanto todos estavam trancados em casa, o trabalho do artista chegava pelo meio virtual. E quando já começamos a voltar para o presencial pensamos em manter esse ato de amor com as pessoas”, destaca Emanulle, que faz parte do coletivo de artistas.

A atriz Juliana Mendes, 18 anos, mais conhecida como Lia, disse que sempre teve vontade de doar sangue, mas ainda não tinha se deparado com o momento certo. Durante as atividades junto ao coletivo de artistas, ela teve conhecimento da campanha e viu o momento como a oportunidade de executar a vontade antiga.

"Quando as pessoas lá do grupo falaram sobre a ideia da campanha eu achei legal e pensei 'chegou o momento'. Estou aqui e feliz com a iniciativa", disse a jovem atriz. Ela acrescentou que pretende repetir a ação outras vezes.

Amanda Costa, assistente social do Hemopa, disse que o centro está em meio a campanha de Natal, pois neste período há uma cultura de menor procura por parte dos doadores. Pensando nisso, todos os anos é realizado uma campanha como forma de estimular a solidariedade nas pessoas e ajudar a salvar vidas.

A busca por doadores é diária, pois a necessidade é na mesma proporção. Pois o movimento do estoque é dinâmico e muda diariamente. " O movimento do estoque é inconstante, pois hoje pode estar bom, mas amanhã podemos ter muitas solicitações e essas bolsas serem distribuídas. Por isso, estamos nos prevenindo para evitar a falta de sangue", destaca Amanda Costa.

Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, levar um documento com foto, estar bem de saúde, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior e não ter tatuagens ou piercing recentes. Os artistas foram capacitados por uma técnica do Hemopa e eles são facilitadores e podem tirar a dúvida na doação de sangue. O horário para doar é de 7h às 17h.