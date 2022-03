Artistas paraenses lançam single no estilo lovesong juntos

Da amizade e do amor pela música, os artistas paraenses Ponte, Fonse e Kim Martins se uniram para lançar o single “Letícia”. A música marca um novo ciclo na vida dos cantores e promete levar ao público um estilo diferente e contagiante: o lovesong. A música será lançada dia 04 de março no youtube e em todas as plataformas digitais de música.

Ponte conta que a parceria entre os três surgiu da paixão musical e de estilos semelhantes. “Essa parceria surgiu da amizade minha com o Fonse e do nosso amor pela música. Nesse novo gênero que musical que eu estou me encaminhando para seguir, o lovesong/trap, a gente achou interessante a primeira música ser um feat com um artista que fosse do mesmo nicho. Eu já era fã do Kim Martins e apresentei ele ao Fonse com um artista em potencial pro feat e ele aprovou de cara também. Hoje, com o Lovesong/Trap/Rap que sao subgêneros que eu consumo diariamente, sinto que achei meu lugar na música e pretendo seguir nesse caminho por bastante tempo.”, explicou.

Fonse, que também é produtor, arranjador e compositor, já havia gravado um single com Ponte, “Acabou que a gente começou a pensar junto sobre um som pro tiktok, ele chegou com a letra e um escopo de melodia e o resto fluiu naturalmente”, destacou.

Ponte conta que pensou na música em Salinas. “Eu tinha acabado de voltar de Salinas e tava meio afastado da música em geral. Só que eu tive a ideia de fazer uma música falando das coisas que a gente tem aqui no Norte, tipo a praia, em Salinas. O nome da música ia ser ‘Praia do Farol’, mas durante a construção da música esse refrão de ‘Letícia’ veio na minha cabeça e eu achei mto forte, ele dominou a música. Então, eu reconstrui a minha própria visão da música. Eu estava mais escrevendo uma música sobre a Praia do Farol, eu escrevi sobre uma mulher, um romance, basicamente falando de amor mesmo no ambiente praiano. Quis trazer essa vibe de praia, areia, curtição para a música”, detalhou.

Kim Martins,integrante e compositor da BC Records que esteve presente no projeto disse que “fFico muito feliz em conseguir retribuir a admiração do Ponte, da mesma forma sou muito grato a não só ele,como ao Fonse pelas dicas que me deram. Vejo “Letícia” como uma parceria interessante demais em relação a entrada do trap em uma música mais cantada. O tiktok merece!”, celebrou.