Zeca Baleiro, Fafá e mais artistas prestam homenagem para Nilson Chaves

O cantor Marco André revelou, nesta sexta-feira (4), projeto que junta amigos artistas do cantor Nilson Chaves para homenageá-lo, em entrevista para o 'JL1'.

“Eu não poderia de forma alguma deixar de abraçar esse amigo-irmão, que é uma das pessoas mais generosas que eu conheço na minha vida. O Nilson sempre abraçou artistas novos, sempre deu oportunidade pra quem tava precisando”, disse o cantor Marco André.

Além de Marco André, os cantores que fazem parte do projeto são: Chico César, Zeca Baleiro, Leila Pinheiro, Fafá de Belém, Arraial do Pavulagem, Vital Lima e Lucinha Bastos.

"É tanta gente que até se eu esqueci alguém, pelo amor de Deus, me perdoem", brincou o organizador e cantor Marco.

A live vai acontecer na próxima sexta-feira (11/12), no perfil do Instagram do Marco André a partir das 21:30 da noite. Os artistas irão cantar músicas do cantor Nilson Chaves.