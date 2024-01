Artista paraense Mama Quilla fará pintura em grafite, no caminhão do projeto Serasa na Estrada

A artista paraense Mama Quilla estará nesta quarta-feira (24), a partir das 9h, na Praça Dom Pedro II, na Avenida Portugal, S/N, bairro Campina, grafitando a lona do caminhão do projeto “Serasa na Estrada”. O objetivo da ação é chamar a atenção da população, através da arte, para a importância da educação financeira.

O caminhão do projeto estacionou em Belém ontem (23) e permanece na cidade até sábado (27). No local, são oferecidos uma série de serviços gratuitos para a melhoria da saúde financeira da população.

Mama Quilla, que estará na ação hoje (24), foi criada na periferia de Belém e conta que a arte sempre esteve presente na sua vida, desde a infância. “O entretenimento do meu grupo de amigos era se reunir para desenhar, pintar e tocar músicas. Por ser uma região que na época não era muito segura, a diversão era ir para a casa dos amigos”, relata.

Mama Quilla cresceu, formou-se em Engenharia Ambiental, mas a arte nunca deixou de fazer parte da sua vida. “Na graduação, eu pagava alguns custos fazendo pintura e desenhos”, destaca.

Com o nascimento do filho, em 2017, e posteriormente o diagnóstico de autismo, ela tornou a arte sua principal profissão. “A maternidade trouxe essa necessidade de me expressar ainda mais. Meu trabalho mostra bastante a relação familiar, a natureza da Amazônia, a vida dos povos originários e ribeirinhos. Para o trabalho da Serasa, quero unir um pouco esse conceito com a questão da educação financeira e a importância desse tema para a sociedade”, explica.

Caminhão

O caminhão do projeto Serasa na Estrada está estacionado na Praça Dom Pedro II, até sexta (26), das 9h às 18h, e no sábado (27), das 9h às 13h. Entre os serviços ofertados estão consulta de pontuação de crédito, negociação de dívidas e solicitação de empréstimos e cartões de crédito.

Serviço:

Grafite em lona de caminhão

Data: 24/01/2024

Horário: A partir das 9h

Local: Praça Dom Pedro II, na avenida Portugal, S/N, bairro Campina