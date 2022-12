Arte Pará: exposição dos 40 anos recebe premiação nacional

O ano está se encerrando e o projeto Arte Pará tem motivos para comemorar todo o trabalho executado para a realização da edição de 40 anos. Um dos destaques deste ano foi a criação da categoria de Fomento à Produção de artistas emergentes da Amazônia Legal, cuja avaliação dos trabalhos ocorreu pela primeira vez fora de Belém, foi no Museu de Arte do Rio de Janeiro, além das inovações na área do educativo. O fim desta edição foi coroado com a premiação do projeto Arte Par, em terceiro lugar, na categoria "Exposição 2022" da revista SelecT. A publicação é especializada em artes visuais e cultura contemporânea e computou mais de 700 votos para eleger os principais nomes da arte e cultura em 2022. A exposição segue até o próximo dia 30 dezembro na Casa das Onze Janelas.

Para a equipe de curadores do Arte Pará formada por Paulo Herkenhoff, Roberta Maiorana, Vânia Leal e Laura Rago, a premiação confirma a seriedade e tradição do projeto na Amazônia como um espaço de legitimação da arte.

"Essa edição marca a ideia de um salão de que todos estão de mãos dadas. É um salão de militância e que retrata assuntos atuais", pontua Paulo Herkenhoff, destancando que neste ano um dos pontos mais importantes foram as pautas propostas pelos artistas para discussão.

Quem visitou a exposição teve a oportunidade de verificar temas diversificados oriundos da Amazônia, mas também dos acontecimentos do mundo.O projeto traz o discurso simbólico a partir de valores regionais, de pautas identitárias, ecológicas e socioculturais e do histórico conceito de “visualidade amazônica”.

Roberta Maiorana, curadora-adjunta do Arte Pará e presidente da Fundação Romulo Maiorana, destaca que o Arte Pará segue resistindo com o propósito de promover arte e educação. "Passamos por um período de pandemia e que nos impossibilitou de realizar o evento, em 2020, por vivenciarmos um dos momentos mais críticos. Em 2021, fizemos uma edição online com um recorte da videoarte da Amazônia e, agora, em 2022, nós voltamos, comemoramos e coroamos os 40 anos do projeto”, comemora.

Um dos vencedores da categoria de Fomento à Produção de artistas emergentes da Amazônia Legal, Maurício Igor aponta a participação na edição histórica como um marco na carreira artística." O Arte Pará marcou muito minha trajetória enquanto profissional das artes. É o principal salão do Estado e ter acontecido na Casa das Onze Janelas também foi algo significativo", diz o artista.

Entre as várias experiências intensas de participar de um projeto como o Arte Pará, o artista também relembrou como a própria arte impactou os visitantes que prestigiaram o trabalho em exposição. "Semana passada recebi mensagem de uma professora de história que se sentiu muito tocada com o trabalho "Vir a Ser", acerca da temática que envolve a miscigenação no Brasil, e que ela com certeza o utilizaria como referência em suas aulas. Outra mensagem que recebi foi de uma mulher cujo pai ganhou boa parte da vida, consequentemente criando seus filhos, consertando ventiladores. Dessa forma, ela me disse ter sido muito tocada pelo trabalho "Ventos do Norte". Por estes e outros encontros, fico muito feliz em ter participado e ter sido premiado nesta edição do Arte Pará", destaca o artista.

Ainda sobre o conceito curatorial desta edição, Laura Rago, que pela primeira vez atuou como uma das curadora do projeto, explica que nasceu do sentimento de urgência de mudar o cânone artístico, estruturalmente circunscrito à estética hegemônica. O projeto expositivo ofereceu ao público a oportunidade do encontro com nossas raízes por meio do olhar de uma arte que colhe o universal estético a partir da experiência regional, promovendo também a inserção de artistas dos mais diversos matizes em espaços de prestígio.

“Participar do projeto está sendo algo particular dentre várias singularidades, pois foi uma execução de A a Z, uma vez que atuei em diferentes frentes. E isso é enriquecedor para a minha trajetória e tenho muito de agradecer”, acrescenta a curadora.

O Projeto Arte Pará 2022 é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, com patrocínio do Centro Universitário Fibra e do grupo Equatorial Energia e com apoio institucional dos Institutos Inclusartiz e Pivô Arte e Pesquisa e do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). O Arte Pará é uma realização da Fundação Romulo Maiorana.

