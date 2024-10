Arte cênica dá vida a personagens e garante a festa em eventos em Belém

Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, é Dia de Halloween, Dia das Bruxas. Uma data que crianças, adolescentes e adultos aproveitam para se divertir junto a personagens um pouco ou muito assustadores. Muita gente se veste de bruxa, vampiro e outros vultos de séries de TV, do cinema e da televisão obedecendo à temática do sustos, cada qual buscando a melhor caracterização do personagem, fora quem decida inovar na fantasia e adereços. Nesse cenário todo de alegorias, a arte cênica se destaca, pelas próprias indumentárias e por dar vida a protagonistas de histórias de terror e suspense. E personagens vivos no Halloween e em outros eventos ao longo do ano são a especialidade da empresa Baleiros Badalados, em Belém. São mais de 250 personagens no cast dela e mais de mil eventos por temporada anual, gerando 56 empregos e fontes de renda, entre atores, dançarinos, animadores e recreadores.

Em um final de semana, a demanda chega a atingir a mais de 10 eventos. A empresa atua há dez anos no mercado, iniciando as atividades com eventos de 15 anos e depois ingressando em outros tipos, como infantis, casamentos, formaturas, em empresas, shopping centers. "Somos uma empresa de entretenimento, em que temos os personagens, animação e recreação. Trabalhamos com os personagens vivos, são atores, dançarinos treinados para melhor animar o evento", explica Gustavo Aguiar Sales, CEO da Baleiros Badalados. Ele tem formação teatral, atua com dança e trabalha com o sócio e irmão ator Lúcio Sales e a gerente Jarisa Duarte.

Gustavo Aguiar Sales: qualidade na caracterização e performance dos personagens (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Para este Halloween, alguns dos personagens que ganham vida para as festas na Grande Belém são Samara, Chorona, Jason, Zumbi, La Casa de Papel, Caveira Mexicana, Abóbora e It, a Coisa. É justamente no segundo semestre que a demanda é alta por personagens. Em uma hamburgueria em Belém, por exemplo são feitos espetáculos nas sextas, sábados e domingos.

Um dos trabalhos feitos ultimamente tem vídeo com mais de 200 mil visualizações. Um outro sucesso foi o espetáculo sobre Harry Potter. Como próximas atrações figuram "A Família Addams" para crianças e "A Convenção dos Monstros". Cantores como Michael Jackson e Madonna integram o rol de personagens da Baleiros.

Personagens e performances

Gustavo conta que o carro-chefe da empresa hoje são os personagens As Branquelas, do filme homônimo de 2004, estrelado por por Shawn Wayans e Marlon Wayans, que animam festas de formatura e 15 anos, entre outros. Na verdade, são dois homens vestidos de mulheres brancas que interagem com os convidados e fazendo as danças do filme.

Um novo personagem dos Baleiros Badalados são Beetlejuice, e entre os personagens mais demandados da empresa estão o It, A Coisa; Semara de "O Chamado"; Annabelle; Chucky, o Boneco Assassino, e a Chorona. A performance varia de acordo com cada personagem, ou seja, para dar assustar ou interagir de outras formas com as pessoas em ambientes diferenciados.

A Chegada do Papai Noel em um shopping center de Belém é feita pelos Baleiros Badalados há três anos consecutivos. "A gente trabalha desde o Natal até o Halloween", diz Gustavo Sales. Para este Natal, já existe demanda de pelo menos sete prefeituras à empresa.

Baleiros Badalados: entretenimento com arte cênica em eventos diferenciados em Belém (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

O diferencial da Baleiros Badalados, como explica Gustavo Sales, é primar pela qualidade nos detalhes das indumentárias/maquiagens e performance de cada personagem seja para o público infantojuvenil seja para adultos. Por isso, os profissinais de artes cênicas e gestores na empresa também aproveitam o Halloween neste 31 de outubro para mostrar ao público o trabalho que gostam de fazer.