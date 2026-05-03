'Art': Wagner Moura estará em novo filme de Meirelles com Colin Farrell e Ralph Fiennes

Wagner Moura estará no elenco do próximo filme de Fernando Meirelles, Art, ao lado de nomes como Colin Farrell e Ralph Fiennes. Charles Finch e Tracy Seaward são os produtores. As informações são do site Deadline.

Os quatro já receberam indicações ao Oscar. No caso de Wagner Moura, no último mês de março, quando concorreu por seu trabalho em O Agente Secreto. Já Fernando Meirelles disputou o de Melhor Direção por Cidade de Deus em 2004.

Fiennes recebeu a primeira indicação em 1994, por seu trabalho como coadjuvante em A Lista de Schindler. Como ator principal, concorreu ao prêmio em 1998, por O Paciente Inglês, e em 2025, por Conclave. Ele também é especialmente conhecido por ter vivido Voldemort nos filmes Harry Potter.

'Art', o próximo filme de Fernando Meirelles com Wagner Moura

A comédia deve ser uma adaptação da peça francesa homônima escrita por Yasmina Reza. A história gira em torno de três amigos de longa data, Serge, Marc e Yvan, que refletem sobre o que é a arte após um deles gastar dinheiro comprando uma obra abstrata.

No teatro, surgiu em Paris, em 1994, e posteriormente esteve em cartaz na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália. Uma versão recente foi feita na Broadway com Neil Patrick Harris, James Corden e Bobby Cannavale.