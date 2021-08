Arquivo Público abre exposição sobre Adesão do Pará

Levar reflexão sobre a construção da identidade regional é um dos objetivos da exposição “Percorrendo os rastros da história: os documentos históricos sobre a Adesão da Província do Grão-Pará à Independência do Brasil”, que está aberta de 16 a 31 de agosto, no Arquivo Público do Pará. A mostra, com entrada franca, poderá ser conferida de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h. O uso de máscaras é obrigatório no espaço.

A exposição vai exibir uma série de documentos históricos do acervo do Arquivo Público sobre o período, que evidenciam mais detalhes do acontecimento, incluindo a Ata de Adesão da Província do Grão-Pará à Independência, além de eventos que ocorreram na Província logo após a adesão.

Segundo o diretor do Arquivo Público, Leonardo Torii, a exposição não apenas leva o público ao passado como instigar para reflexões. “Esses documentos ajudam a entender o processo de adesão da Província do Grão Pará, São correspondência de autoridades de antes do processo de adesão com informações após esse episódio histórico. São documentos que retratam a tragédia do brigue palhaço, por exemplo. Então é uma exposição que nos faz refletir acerca da nossa história, sobre a construção da nossa identidade regional, isso é muito importante”, destacou.

O diretor aponta ainda as particularidades do fato histórico, muitas vezes esquecidas. “São traços da rotina administrativa da Província após a adesão, porque as pessoas não lembram do que aconteceu aqui após o episódio, como ocorreu a aceitação ou a contestação das autoridades, o desenrolar dos trâmites políticos e, principalmente, a tragédia do Brigue Palhaço, quando três meses após a adesão, cerca de 256 pessoas, que lutavam por direitos iguais aos dos portugueses, foram confinadas no porão do navio São José Diligente e morreram asfixiadas, sufocadas ou até mesmo fuziladas. Esse episódio foi determinante para a formação de uma identidade local, que mais tarde explodiu com a Cabanagem, em 1835”, detalha o diretor.

No ano de 1823, a província do Pará não havia aderido à Independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de Setembro de 1822. Após as ameaças do Almirante John Grenfell, comandante de fragata contratado por D. Pedro I para trabalhar o movimento de incorporação do Pará ao Brasil, as autoridades locais decidiram aceitar e jurar fidelidade ao imperador do País. A consagração aconteceu no Palácio Lauro Sodré, sede do governo na época, quando o documento de Adesão do Pará foi assinado, rompendo de vez com Portugal, no dia 15 de agosto de 1823.

Agende-se

Exposição “Percorrendo os rastros da história: os documentos históricos sobre a Adesão da Província do Grão-Pará à Independência do Brasil”

Data: 16 a 31/08/2021

Hora: 9h às 15h (Segunda a Sexta)

Local: Arquivo Público do Pará, na travessa Campos Sales, 273, no bairro da Campina

*Entrada franca (até 6 pessoas por vez).