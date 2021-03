Arma que matou amigo de Leonardo com tiros acidentais era ilegal

A morte acidental de Newton Rodrigues da Silva Passini, o "Passim", é investigada pela Polícia Civil de Goiás, que aponta que a arma achada ao lado do corpo do assessor do cantor Leonardo não estava legalizada. Ele foi encontrado sem vida, com dois tiros, em 4 de fevereiro, na Fazenda Talismã, em Jussara, a 226 quilômetros de Goiânia.

Além da arma ser irregular, Passim não tinha porte ou posse para armas de fogo, aponta o inquérito.

A principal linha de investigação aponta para uma morte por tiros acidentais. "Em razão de disparos de arma de fogo ocorridos durante manuseio de uma arma, somado à ausência de socorro médico", informou o documento.

Um projétil atingiu o punho esquerdo de Newton e, o outro, a perna esquerda, perto do joelho.

A Polícia Civil informa que ainda não há prazo para a conclusão do inquérito. Os policiais já ouviram formalmente as três pessoas que estavam na fazenda. A PC ainda aguarda o recebimento dos laudos periciais definitivos da Politec (Polícia Técnico Científica). Esses documentos devem apontar a dinâmica da morte.

Uma investigação busca saber o motivo do assessor estar armado no dia do acidente.

A Polícia Civil afirma que não descartou possíveis indiciamentos por conta da ilegalidade da arma de fogo. Essas informações sobre a origem do armamento devem ser divulgadas após a conclusão do inquérito.

Os disparos vieram de uma Glock, calibre .380. Em sites especializados de vendas de armas, é possível comprar a pistola é semiautomática, que pesa 640 gramas, por entre R$ 8 mil a R$ 9 mil.

Um dia depois após a morte, o delegado Kléber Toledo, do GIH (Grupo de Investigação de Homicídios), confirmou que as hipóteses de suicídio foram afastadas após perícia preliminar.