'Aptidão à safadeza', diz Mia Linz, que trocou vida de empresária pelo pornô

Mia Linz, uma das atrizes pornô mais famosas do país, está há três anos no ramo de filmes adultos. Antes empresária e dona de uma balada e restaurante, ela decidiu mudar de vida por conta do estresse da rotina.

"Antes de fazer filmes, eu era empresária. Era dona de uma balada e um restaurante, mas sofria com muitos problemas, muito estresse e cobrança em gerenciar uma empresa. Por que eu decidi mudar de profissão? A aptidão à safadeza me levou ao mundo dos filmes", confessa Mia em entrevista ao Notícias da TV.

Mia conta que a nova profissão lhe proporcionou melhores condições financeiras e uma vida bem mais tranquila.

"A mudança de carreira colaborou para que eu deixasse de ser submissa pois, a partir disso, eu me libertei e perdi o medo dos julgamentos. Eu podia ser sincera. Falar e fazer o que tivesse vontade sem me importar com o que pensariam", explica.

Neste ano, ela vai lançar uma autobiografia, ainda sem nome. Solteira há um ano e meio, Mia foi casada durante dez anos e admite ter ficado carente durante o isolamento social.