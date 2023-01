Apresentações marcam a inauguração da Casa de Cultura e Flamenco

As apresentações de dança flamenca irão marcar a inauguração da Casa de Cultura e Flamenco Cassius De La Cruz, no próximo sábado, 7. O espaço de oficinas e de apresentações também vai explorar o universo de outras danças que influenciaram a dança típica de origem espanhola, como a dança cigana, do ventre e bollywood (indiana). A Casa de Cultura e Flamenco também vai sediar a Cia Flamenca do Pará, que completa 30 anos em 2023. O espaço fica na Vila Reis 37, na Rua Dom Romualdo de Seixas. O evento inicia às 18h30.

O professor Cassius De La Cruz vai apresentar os tangos flamencos e sevillanas. Ele explica que o tango flamenco é uma das modalidades rítmicas do flamenco, que veio da Espanha para a América Latina, onde sofreu influências e depois voltou ao país europeu com uma nova roupagem. “Não é o tango argentino que a gente conhece. O tango flamenco é uma dança flamenca com influências latinas”, reforça. Já as sevillanas são o folclore espanhol incorporado ao flamenco. “Os tangos flamencos são dançados em toda a Andaluzia, perto ao Mediterrâneo, já as sevillanas são características da cidade de Sevilha”, completa.

Também irão se apresentar os dançarinos Claudiane Pollack, com dança indiana; Kriscia Baldez com dança do ventre; e Renata Abucater com a dança cigana.

VEJA MAIS

“A Casa de Cultura e Flamenco terá aulas regulares de Baile Flamenco, com turmas iniciantes, intermediárias e avançadas, Flamenco para Crianças, aulas de castanholas e de cajons, além de dança cigana, dança do Ventre e Bollywood”, descreve o professor que dá nome ao estabelecimento.

“A Casa privilegia, além delas danças étnicas, também a cultura do corpo com atividades de pilates, Ioga e ginástica funcional”, acrescenta.

Histórico

Com uma trajetória de 28 anos de dança, o professor Cassius de La Cruz tem formação em flamenco com cursos com professores renomados dentro e fora do Brasil, além de ter estudado ballet clássico com Ana Unger, contemporâneo com Amarildo Cassiano, jazz com Adriana Guimarães e dança de salão com diversos professores como Jomar Mesquita, Carlinhos de Jesus e Jaime Arouxa.

Cassius foi premiado pelo programa de bolsas Santander de Mobilidade Global, com o qual estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente, ele cursa mestrado em Artes pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Fundados da Cia Flamenca do Pará, o grupo teve participação em festivais regionais e nacionais e espetáculos produzidos por De La Cruz, como “Bailando para Tí”, “Pará a Compá”, “Nuestra Pasion” e o recente “La Senda Mia”.

Agende-se:

Apresentações de flamenco, danças do ventre, cigana e indiana

Dia: Sábado, 7

Hora: 18h30

Local: Casa de Cultura e Flamenco (Vila Reis, 37, Rua Dom Romualdo de Seixas, entre Av, Senador Lemos e Rua Municipalidade)

Informações: (91) 98196-4244 e 981477801.