Após seis anos, Prefeitura de Tucuruí realiza o XXIII Festival do Tucunaré neste final de semana

Após seis anos, neste final de semana será realizado um dos mais tradicionais festivais do estado, o XXIII Festival do Tucunaré, em Tucuruí, na região sudeste do Pará. O evento que não acontecia desde 2014, é uma realização da Prefeitura de Tucuruí, por meio do Departamento Municipal de Cultura, que busca manter viva a tradição cultural da cidade, fomentando a gastronomia, cultura e economia, por meio de um festival que tem como símbolo principal o peixe tucunaré, que representa a identidade do município.

O festival será realizado nos dias 03/09 (sexta-feira), 04/09 (sábado) e 05/09 (domingo), tradicionalmente na escadaria de Santo Antônio, no bairro da Matinha, em Tucuruí. O evento terá uma programação recheada para toda família e de inclusão social. Dentre as atrações, o público vai contar com apresentações de grupos folclóricos como carimbó, siriá e outros, além do concurso de poesias, venda de artesanatos, exposições e o concurso que vai eleger a barraca mais decorada do evento. Além disso, o evento vai cumprir todos os protocolos sanitários para evitar a proliferação da covid-19, com uso de máscara obrigatório, distanciamento social e uso de álcool em gel.

Para o diretor de cultura de Tucuruí, Jean Ribeiro, a retomada da realização do Festival do Tucunaré é importante por vários motivos. "Podemos citar a democratização da cultura popular tucuruiense aos munícipes e visitantes, o fortalecimento da diversidade e identidade cultural da cidade, o estímulo ao turismo local, gerando renda para os moradores e para a economia local. Além de, manter viva a manifestação da Cultura Popular Tucuruiense em nosso município e região".

Rainha do Tucunaré - O XXIII Festival do Tucunaré vai eleger a mulher que vai representar o evento e receber o título de Rainha do Tucunaré. As candidatas farão uma série de apresentações, como desfile com trajes regionais, desfile com vestidos elegantes, desfile com trajes de banho, além de coreografias. O concurso vai premiar as três primeiras colocadas, com prêmios em dinheiro que vão de R $500 a R $1.500, faixas, troféus e brindes. Além do de eleger a Rainha do Tucunaré, o festival também vai eleger o melhor prato regional à base do peixe que dá vida ao festival.

Programação XXIII Festival do Tucunaré:

Sexta-feira (03/09/21)

- Concurso de poesia

- Banda Caferana Pop

- Rainha do Tucunaré, traje regional e apresentação de danças

Sábado (04/09/21)

- Concurso da barraca mais decorada

- Apresentação Thiago Castro e James Viana

- Rainha do Tucunaré, desfile com vestidos elegantes

Domingo (05/09/21)

- Concurso do melhor prato à base de tucunaré

- Fruto Sensual

- Rainha do Tucunaré, traje de banho