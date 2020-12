Após desabafo de ex, Tierry rebate críticas nas redes sociais

A jovem Lorena Allveis, ex do cantor Tierry, está sofrendo ataques na internet por conta do suposto relacionamento do cantor com a também cantora e ex-BBB Gabi Martins. Lorena desabafou nos stories do Instagram e confessou que não está lidando bem com a pressão nas redes sociais que está tendo.

"Hoje a minha vida segue um outro rumo. Não gosto de responder nada, mas ontem ficou impossível. Me defendi, sim, cansada de achismos, de tanta coisa. Só quero ficar tranquila se Tierry está lá ou cá, deixa, a vida é dele", começou ela.

Ela deixou claro que os dois se separaram e cada um segue sem vida sem dever explicações um ao outro. "Não posso postar frases que é direta, não posso postar salmos aqui, que sempre postei, porque recebo um 'supera'. Nem posts de trabalho estou podendo postar. A gente acaba pirando. Estou em uma readaptação do meu filho.", reclamou ela nos stories.

Após o desabafo da ex, o cantor Tierry recebeu inúmeras críticas em suas redes sociais sobre ter abandonado o seu filho para viajar e ficar com a ex-BBB Gabi Martins. "Como é deixar o filho de lado para ficar com a novinha?", perguntou uma fã, referindo-se ao recente relacionamento do sertanejo.

O cantor rebateu a crítica no Twitter e disse que não deve satisfações. "Não que eu te deva satisfação, tá gata?! Mas não sou casado com o meu filho. Sou o pai dele. E um pai extremamente comprometido e dedicado", falou o sertanejo.

Não que eu te deva satisfação tá gata?! Mas não sou casado com o meu filho. Sou o pai dele. E um pai extremamente comprometido e dedicado. #Felizanonovo 🤗 https://t.co/QKVYCbzAiu — Tiehit 🤠🔪 (@tierryoficial) December 29, 2020

Os fãs e admiradores de Tierry apoiaram o cantor.