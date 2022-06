Após carta carinhosa, filha de Grazi Massafera passeia com madrasta; fotos

A filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia, foi vista na última segunda-feira, 13, em um passeio com a madrasta, Mariana Goldfarb, em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. As duas foram vistas juntas após viralizar uma cartinha que Sofia escreveu para a esposa de Cauã.

A história começou na última semana, quando Mariana sofreu alguns ataques na internet. A menina de 10 anos se sensibilizou com a situação e escreveu um texto demonstrando carinho pela madrasta. Na carta, Sofia aconselhou a modelo a deixar a rede social, disse o quanto ela acha Mariana bonita e pediu para a moça não se importar com as críticas que recebeu.

"Sai do Instagram e vai viver a vida! Tia Mari, sempre que alguém te chamar de feia, não acredita porque você é tão linda que parece uma borboleta ou uma fada. Te amo muito e eles/elas só estão com inveja porque você já saiu da fase da lagarta. Eles não entenderam. Beijo, te amo. Com muito amor, Sosô", escreveu Sofia.

No programa "Domingão", Grazi Massafera afirmou que ficou muito orgulhosa com a atitude da filha e garantiu que aprova a amizade dela com a madrasta.

