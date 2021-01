Anitta promete festa de 12 dias para comemorar vacinação contra covid-19: ‘Festival na minha casa’

A aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca no país foi motivo de comemoração pelos brasileiros que aguardavam tanto por essa notícia. Ao som do funk "Bum Bum Tan Tan", do MC Fioti, febre nas redes sociais pela similaridade com o nome Butantã, sede do instituto responsável por uma das vacinas, Anitta apareceu rebolando para festejar a notícia positiva.

Em uma série de postagens na noite do último domingo (17), a cantora mostrou que já está no clima de festa e revelou organizar uma comemoração que vai durar dias após a imunização da vacina. Anitta também afirmou que "ficaria 700 dias na fila em pé esperando".

"Vacinaaaa! Gente, estou cheia de perguntas. Aonde é que a gente descobre em quanto tempo vacina todo mundo que está na linha de frente e aí pode botar os nossos familiares que são maiores de 60 [anos], tipo minha mãe, para tomar essa vacina? Amém!!!", disse.

"Vai ser uma semana de festa. Pode dormir nos quartos, vai e volta. Festa rolando. Vários bolos... Na verdade, pode ser 12 dias de festa. Cada dia um signo, um bolo e parabéns. Tem que ter um marketing envolvido para pagar a conta depois. Mas já deixa marcado na agenda: festival na minha casa", afirmou, bem humorada, prometendo celebrar ao máximo para esquecer os dias “solitários” no isolamento social.