Anitta anuncia data e hora para o lançamento "No chão novinha"

Anitta divulgou em suas redes sociais as datas e os horários do lançamento da música e clipe da música "No chão novinha", gravado em Belém. A música vai ficar disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (9), às 21h. E o clipe ao meio-dia de sexta-feira (10).

A cantora já falou nas redes sociais sobre a ansiedade de apresentar o novo trabalho ao público. Durante a semana, após tomar a terceira dose da vacina, a cantora citou sobre a aparelhagem Crocodilo e a vontade de retornar a belém