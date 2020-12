Andressa Urach se casa em cerimônia discreta em pousada

Andressa Urach e Thiago Lopes oficializaram a união na tarde desta segunda-feira (21), em uma cerimônia discreta, ao ar livre, em uma pousada em Praia Grande, Santa Catarina. A modelo compartilhou alguns momentos do grande dia nas redes sociais e se disse ansiosa para a noite de núpcias.

(Reprodução / Instagram)

A celebração da união foi apenas entre os dois. "No dia do casamento do cartório, estarão apenas convidados muito íntimos. Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas em respeito a quem está com Covid-19 e aos familiares que perderam seus entes queridos", explicou Andressa no começo do mês.

Os recém-casados vão passar a lua de mel em um hotel de luxo na República Dominicana.