Andar de biquíni é crime? Musa fitness muda de cidade após ser multada

Karol Rosalin afirma que vizinhos reclamaram das roupas usadas nas áreas comuns do prédio e diz ter encontrado mais liberdade para manter sua rotina no interior de São Paulo

Andar de biquíni em áreas comuns de um condomínio pode gerar reclamações? A influenciadora fitness Karol Rosalin, de 26 anos, afirma que decidiu deixar a capital paulista e se mudar para o interior de São Paulo após receber advertências por circular com a peça de roupa no prédio onde morava.

Conhecida internacionalmente como “Mulher Fitness Perfeita”, título atribuído após uma análise de simetria corporal divulgada pela Playboy Austrália, Karol conta que costumava usar biquíni enquanto realizava tarefas cotidianas, como cuidar das plantas e organizar a casa.

Segundo a influenciadora, a escolha incomodou alguns vizinhos e levou a administração do condomínio a emitir notificações. “Recebi advertências no condomínio por usar biquíni no dia a dia. No interior posso viver minha rotina sem isso”, afirmou.

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Influenciadora diz que encontrou mais liberdade no interior

Após os episódios, Karol decidiu procurar um lugar que considerasse mais adequado ao seu estilo de vida. Atualmente, ela mora em uma casa com espaço externo, onde mantém uma rotina voltada aos exercícios físicos, à alimentação natural e ao contato com a natureza.

Uma das atividades incorporadas ao cotidiano é o cultivo de uma horta própria, com temperos, folhas e vegetais utilizados nas refeições. A influenciadora afirma que a mudança também permitiu ampliar os cuidados com a alimentação e o bem-estar.

Mesmo após deixar a capital, Karol diz que não pretende mudar a forma como se veste durante as atividades do dia a dia. Para ela, a mudança de endereço representou a possibilidade de manter seus hábitos sem os conflitos que enfrentava no antigo condomínio.

Afinal, andar de biquíni é crime?

O uso de biquíni, por si só, não é crime no Brasil. No entanto, condomínios podem estabelecer regras de convivência e vestimenta para áreas comuns, desde que respeitem a legislação e os direitos dos moradores.