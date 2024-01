Ana Maria Braga se emociona ao lembrar de Tom Veiga no Mais Você

Foi ao ar, nesta quinta-feira (25), o programa de número 6 mil do "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga. Para comemorar a marca atingida, a apresentadora recebeu os cantores Ludmilla e Péricles, que se apresentaram no programa especial.

Em um dos momentos de maior emoção, Ana Maria relembrou de Tom Veiga, homem responsável por dar vida ao personagem Louro José desde o início do programa. O artista morreu em dezembro de 2020.

“Já são 828 programas sem você, Tom, mas que bom que ele deixou meu amado Louro Mané. Foi uma pessoa que me fez rir muito. Nunca na minha vida tive alguém como o Louro José. A gente não tinha vergonha de ser quem a gente era, e ele era muito bom no que fazia. A gente ria, ria, ria. Quando pego uns pedaços do nosso tempo, é de uma coisa de não parar de ver e não parar de rir. Eu choro de rir até hoje. E morro de saudade", disse Ana Maria, emocionada.

A líder do Mais Você também comentou sobre a felicidade de ter completado seis mil programas na Globo, trajetória que começou há quase 25 anos.

"Hoje é dia de festa por aqui. O Mais Você está completando 6 mil programas no ar. É uma honra ver que um sonho que começou quase há 25 anos segue firme, sempre renovando...Me lembro do primeiro dia que coloquei o pé aqui. É um sonho, realmente. E também é aniversário de São Paulo e dizem que coincidências não existem", disse a apresentadora.

Patrícia Poeta também apareceu no programa para parabenizar a colega de trabalho. Ela presentou Ana Maria com flores pelos 6 mil programas.

"Trouxe essas flores porque amo rosas vermelhas colombianas, que são como você: fortes, inesquecíveis e vibrantes. Parabéns!", disse Patrícia.