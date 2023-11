Ana Clara sobre namoro discreto: 'Ninguém estraga'

Com 26 anos, Ana Clara vive uma boa fase no amor e no profissional. A apresentadora encerrou recentemente a primeira temporada de Panelaço Ao Vivo, do GNT e está gravando a nova temporada do reality Túnel do Amor, além de se preparar para a maratona do BBB 24. Na vida pessoal, vive um discreto namoro com o advogado paulistano Bruno Tumolli.

Durante sua passagem pelo GP de Fórmula 1 ao lado do namorado, Ana Clara contou que 'pagou a língua' no quesito relacionamento, já que costumava prezar pela independência. "Achei que eu estava muito acostumada a ficar sozinha, mas hoje não. Gosto de estar junto, prefiro", contou ela, que vive primeiro relacionamento sério.

Discreta quanto ao relacionamento, ela só anunciou o namoro depois de alguns meses, e falou sobre a importância de não expor muito de sua vida pessoal na internet. "Eu exponho mal e porcamente, quase nunca falo nas redes sociais. Não gosto e, por mim, fica guardado a sete chaves. O que ninguém sabe, ninguém estraga", explicou ela. "[Ele] Lida super bem, também é super discreto graças a Deus".