Alunos do Projeto Choro do Pará farão concerto na Praça da República

Idealizado pelo pesquisador e arquiteto Jaime Bibas, o projeto Choro do Pará, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP) completa 18 anos em 2023. O projeto é uma das primeiras escolas gratuitas de Choro no Brasil, que oferece a músicos profissionais, amadores e alunos, conhecimentos sobre o gênero. Neste domingo (23), a partir das 10h, na Praça da República em Belém, os alunos do primeiro módulo deste ano no projeto, farão um concerto com entrada franca.

As aulas do projeto ocorrem regularmente na Casa das Artes, vinculada à FCP, por meio de oficinas de percussão, violões de seis e sete cordas, cavaquinho e instrumentos solo. O repertório do concerto é formado por clássicos do gênero, como Carinhoso (Pixinguinha e João de Barro); Cochichando, Acerta o passo, Paciente, Rosa e Seu Lourenço no vinho (todas de Pixinguinha); Vou vivendo, Cheguei, Devagar e sempre e Os oito batutas (de Pixinguinha e Benedito Lacerda); Fala baixinho (Pixinguinha e Hermínio Belo de Carvalho), e Yaô (Pixinguinha e Gastão Viana).

A diretora da Casa das Artes, Lana Machado explicou que o projeto é uma atividade regular da Casa, voltada à formação de professores e músicos, além do público interessado em se aperfeiçoar no gênero. “São quatro módulos ao longo do ano, e ao final desses módulos 60 alunos são formados, e sempre apresentamos o concerto. É a primeira vez que vamos levar o concerto para uma praça, uma apresentação em espaço aberto, fora da instituição. Isso é muito importante”, ressaltou.

Vale ressaltar que no final de cada módulo é realizado um concerto público com a participação dos alunos. Nesta edição será apresentado um repertório com obras de Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, em homenagem ao Dia Nacional do Choro (23 de abril). O repertório será executado pelos alunos do projeto, com as participações da cantora Cacau Novais e do Grupo Choro com Café, da Ilha de Mosqueiro, sob a coordenação do professor Paulo Jorge da Silva, antigo integrante do "Choro do Pará".

O coordenador de Linguagem Musical da FCP, Paulo Moura, disse que celebrar o Dia do Choro e o aniversário de Pixinguinha com um concerto em praça pública é colocar o Pará em um lugar de destaque no cenário nacional. “Em várias capitais acontecem rodas de choro e concertos alusivos à data. Mas aqui teremos um super concerto, com cerca de 60 músicos interpretando várias obras do homenageado”, concluiu.

