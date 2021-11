Última semana para conferir o projeto virtual 'De 5 a 10'

A Funarte lança uma nova série de vídeos intitulada como “Encontros Funarte Acessibilidança”. As transmissões são exibidas às 19h, no youtube da Funarte. Nesta terça-feira, 23, a programação apresenta o encontro da região Centro-Oeste.

A cantora Lady Gaga será tema de espetáculo de dança apresentado nos dias 23 e 24 de novembro no Teatro do Sesi (Marco, Belém - PA, 68447-000). A performance “House of Gaga” será apresentada às 20h. Venda de ingressos: bilheteria do Teatro do Sesi ou pelo site www.sesipa.org.br (R$ 30).

A peça “Tem um rio na biblioteca” será apresentada presencialmente para as escolas da cidade de Água Azul do Norte – Pará. As apresentações ocorrem até quarta-feira, 24.

Espetáculo “Tem um Rio na Biblioteca” será apresentado em oito escolas gratuitamente. (Camila Picolo / Divulgação)

O espetáculo “Entrelinhas”, do grupo Caixotes, apresenta temporada na sala preta da Casa de Artes Tiago de Pinho (Tv. Benjamin Constant, 1321). A programação segue até dia 28 de novembro, nas sextas, sábados e domingos. Na sexta-feira, 26, os ingressos serão gratuitos, para pessoas de centros comunitários, brinquedoteca comunitária e centro de jovens.

O espetáculo de dança contemporânea “E se…”, que trata sobre violência contra a mulher, será apresentado virtualmente nos dias 25 e 28 de novembro (quintas e sextas, às 19h, aos sábados, às 17h, e domingos, às 18h). Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla.

A temporada gratuita do projeto “De 5 a 10”, de Ana Beatriz Nogueira, que exibe uma série de apresentações teatrais/musicais de diversos artistas como Andrea Beltrão, Eduardo Moscovis, Zélia Ducan, entre outros. A programação segue todos os sábados, às 21h, até 27 de novembro. Reserva de ingressos: www.sympla.com.br/teatrocombolso.

A peça “Dogville” ganha nova montagem virtual com temporada de sexta-feira a domingo, às 20h, até 28 de novembro. Venda de ingressos: Sympla.

O musical “Baile Partimcundum” será apresentado até 28 de novembro, aos sábados e domingos, às 17h, na plataforma Sympla.

O monólogo “Cartas da Prisão”, que apresenta a história de amor, via correspondência, entre uma mulher de 42 anos e um assassino em série que está preso, é exibido on-line. As transmissões vão ser apresentadas às segundas, terças e quartas, às 20h, no youtube do Projeto À Meia Luz. A programação segue até 1 de dezembro.

O filme da peça “Antígona” é transmitido de forma on-line. As transmissões seguem até 4 de dezembro, no youtube do Centro Cultural (CCSP).

Cacá Carvalho apresenta o filme “Leonardo da Vinci - a Obra Oculta”, que é exibido no youtube da Corpo Prateado, às 20h. A programação segue até 8 de dezembro.

O grupo Tapa estreia novo festival on-line “Sempre aos Domingos” até 19 de dezembro, sempre aos domingos, às 19h. Venda de ingressos no Sympla