Teatro Waldemar Henrique recebe espetáculo 'Palita Arruaçando' nesta quinta (24)

O Teatro Waldemar Henrique recebe, nesta quinta-feira (24), o espetáculo "Palita Arruaçando", da companhia MiraMundo. A apresentação chega a Belém por meio do projeto "O Circo Nos Trilhos - do Maranhão ao Pará na rota do trem", contemplado pela Bolsa Funarte de Circo Carequinha. No show interativo, o roteiro da palhaça Palita se concretiza, ganha cor, forma e conteúdo, a partir, da participação da plateia, que é co-autora da cena.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Michelle Cabral, diretora do espetáculo e intérprete da palhaça Palita, explica que a peça trata-se de uma grande brincadeira com o público. Segundo a atriz, o roteiro cênico da palhaça é criado para proporcionar a chamada “Dramaturgia do Espectador”.

"A temática é o próprio espetáculo. A palhaça convida o público para construírem juntos e, nesse meio tempo, temas como amor, sobrevivência e igualdade de gênero vai se desenhando em meio a números de mágica e muita brincadeira. Todo espetáculo é interativo o tempo todo. Há um momento em que uma cena inteira é feita com a participação do público. Sem ele, o espetáculo não acontece", explica.

“Palita Arruaçando” une diferentes brinquedos circenses e habilidades para instaurar o espaço de um show de palhaçaria. Habilidades como a mágica, a música, e a acrobacia integram o roteiro de números que interagem com o público. A intérprete de Palita garante que os presentes conseguirão se distrair de coisas sérias e voltam a ser criança com muitas gargalhadas.

Espetáculo começa a partir das 19h e terá entrada gratuita (Foto/Divulgação)

"O espetáculo surgiu de várias intervenções como palhaça de rua e jogos com os espectadores nos espaços da cidade. Para Belém, temos as melhores expectativas. Amamos essa cidade e aqui tem um movimento de palhaçaria incrível com muitos palhaços e palhaças maravilhosos", complementa.

Serviço

Dia: quinta-feira (24);

Horário: 19h;

Local: teatro experimental Waldemar Henrique;

Endereço: Av. Pres. Vargas, 645;

Ingressos gratuitos com retirada 1 hora antes na bilheteria.