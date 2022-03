O que fazer hoje, neste domingo (20/03), em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Maria

| O quê: Almoço com a cantora Maria

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 13 horas

| Ingresso: R$ 7 (couvert artístico)

| Gênero: Música Paraense

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Verequete

| O quê: Roda de Carimbó em comemoração aos 20 anos do filme "Chama Verequete"

| Onde: Feira do Açaí (Tv. Marquês de Pombal, 44)

| Hora: 17 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Carimbó / regional

Reggae

| O quê: Luau do Apoena recebe a banda Reggaetown e DJ Maka Marley

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 17 horas

| Gênero: Trabalho autoral e música brasileira

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Varandinha

| O quê: Varandinha do Manga com shows de Leozinho, Pagode das Meninas, Willian Cézar & Christiano e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Gênero: Pagode / Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Casa da Seresta

| O quê: Bingão com show de Waldo César

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354).

| Hora: A partir de 17h

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681

Vitrine

| O quê: Vicrime com I Love Pagode, Baladeros e Paulo Martins

| Onde: Vitrine Lounge (Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir de 18 horas

| Gênero: Pagode / Sertanejo

| Informações: 91 98081-5042 / @vitrinebelem

Café Santo

| O quê: Show de Renato Rosas e DJ Avarney

| Onde: Café Santo (Av. Boulevard Castilhos França, 504 - Campina, Belém)

| Hora: A partir de 18h30

| Informações: @cafesantooficial

Instrumental

| O quê: Feitiço da Vila com show do projeto Som Nosso

| Onde: Vila Container (Av. Governador Magalhães Barata, nº 62. Belém – PA)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: gratuito

| Gênero: Choro, Samba e Bossa Nova em formato intimista e instrumental

| Informações: @vila.container

Aparelhagem

| O quê: Domingueira do PAGOROB com aparelhagem Mega Robsom, show das bandas Caricato, Pagode do Mirim e Dizuiera

| Onde: Karibe Show (Augusto Montenegro)

| Hora: Às 21 horas

| Ingresso: Gratuito até 0h

| Gênero: Tecnobrega / Pagode

| Informações: (91) 99804-8591 / 99350-6949

TEATRO E DANÇA

Romeu e Julieta

| O quê: Espetáculo Romeu e Julieta do grupo paraense Teatro de Apartamento com direção dde Saulo Sisnando

| Onde: Sala Gisele Guedes da Associação Cultural Teatro de Apartamento (Rua Curuçá, 315 - Altos, esquina com a Soares Carneiro).

| Quando: Dias 19, 20, 26 e 27 de março e 02 e 03 de abril

| Hora: 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20 (vendas no local e online)

| Informações: @teatrodeapartamento

Infantil

| O quê: Espetáculo A Dama e o Vagabundo

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052 - Mangueirão - Belém-PA)

| Quando: 20 e 27 de março de 2022

| Hora: 17 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20 (vendas no local e online)

| Informações: @bosquegraopara

A Coelhada

| O quê: Espetáculo A Coelhada

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará

| Quando: 20 e 27 de março de 2022

| Hora: 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20 (vendas no local e online)

| Informações: @bosquegraopara

No Ritmo do Parque

| O quê: Programação dançante "No Ritmo do Parque" com estilo musical tradicional sul-coreano, K-pop

| Onde: Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300)

| Hora: Das 16h às 20h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: K-pop

| Informações: @parqueshoppingbelem

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Exposição Orcs Gigantes

| O quê: Exposição Orcs Gigantes com réplicas de ogros com alturas de até 5 metros

| Onde: Praça 2 do parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: Até 03 de abril de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @parqueshoppingbelem

Mulheres e Arte Moderna

| O quê: Exposição “Mulheres e Arte Moderna: reflexão e inspiração”

| Onde: Castanheira Shopping Belém (BR 316)

| Quando: Até 21 de março de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @castanheirashop

Japonésia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, s/n)

| Quando: Até 20 de março de 2022

| Hora: 9h às 17h de terça a domingo

| Ingresso: R$ 2 e R$ 4,00 (na terça, o acesso é gratuito)

| Informações: @secultpa

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br