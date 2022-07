O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (16)

MÚSICA

Samaúma

| O quê: Festa "When I Met You in the Sama"

| Onde: Bar Samaúma (Generalíssimo Deodoro entre avenida Nazaré e Brás de Aguiar)

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingresso: A partir de R$ 5

| Informações: @barsamauma

Reggae

| O quê: Happy hour com Reggae Sessions

| Onde: Núcleo de Conexões Ná Figueredo (Avenida Gentil Bittencourt, 449 - entre Dr. Moraes e Benjamin Constant)

| Hora: A partir das 19 horas

| Gênero: Reggae

| Informações: @nafigueredo

Rock

| O quê: Manga Rock com Gaba Melo, Zona Rural e Georocks

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Namata

| O quê: Show de Eduardo Du Norte

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Verão

| O quê: Show de Eduardo Du Norte & Banda e DJ Raul Bentes

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Studio Pub

| O quê: Legião Urbana Cover, The Smiths Cover e DJ Júnior Soares

| Onde: Studio Pub (Tv. Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$15

| Informações: @studiopubbelem.

Café Santo

| O quê: Show de Tonny Lisboa e Vinicius Leite

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: A partir das 20 horas

| Gênero: Jazz e Blues

| Informações: @cafesantooficial

MPB

| O quê: Show de Delcley Machado Quarteto

| Onde: Savieira Cultural (Rua dos Tamoios, 1586 – Jurunas)

| Hora: A partir das 20 horas

| Informações: @savieira.cultural

Baile

| O quê: Baile do Vitrine com shows de Karol Diva, Hiroshi e Igor Ramos

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Underground

| O quê: Festa Underground com DJ Luna Angel e DJ Hannah Severo na Casa da Medusa (14 de Abril, 1079, entre José Malcher e Magalhães Barata). Ingressos a partir de R$ 15. Informações: (91) 98248-4285.

| Onde: Casa da Medusa (Tv 14 de Abril, 1079 - Entre José Malcher e Magalhães Barata)

| Hora: A partir das 22 horas

| Ingressos: Antecipados a R$ 15 / Na hora, R$ 20

| Gênero: Setlist Especial com Músicas da Pitty e Evanescence, Lacuna Coil, Epica, Within Temptation, Nightwish, Slipknot, Montiolles in White, Avenged Sevenfold, Linkin Park, System of a Down, Luxúria e Madame Saatan

| Informações: @underground_belem / (91) 98248-4285 (whatsapp)

BALNEÁRIOS

Bragança

| O quê: Segundo dia de Carna Bragança 2022 com show de Calcinha Preta, Cheiro de Amor e Mizerê no sábado

| Onde: City Park Bragança

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 150 (venda online)

| Informações: @carnabraganca_oficial

Mosqueiro

| O quê: Farofa Delas com Banda MSynck e aparelhagem Ouro Negro Original

| Onde: El Raton (Tv. Siqueira Mendes, 23 – Vila – próximo ao trapiche - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 22 horas

| Ingresso: A partir de R$ 10

| Gênero: Tecnobrega

| Informações: @elraton_orlaa

Salinas

| O quê: Festival Pé na Areia em Salinas com shows de João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Marcynho Sensação no sábado e grupo Menos é Mais e Sorriso Maroto no domingo

| Onde: Praia do Atalaia (Salinópolis)

| Quando: 15, 16 e 17 de julho de 2022

| Hora: A partir de 21 horas

| Ingresso: A partir de R$ 60 (venda online)

| Informações: @bisentretenimento

Soure

| O quê: 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica com cortejo cultural Carimbloco com Dragões de Soure (Mestre Regatão) e concetração com DJ Ananindeusa // Festa de Carimbó do Pacoval com Carimbó Som do Pau Oco, Mestre Dikinho e Grupo Tambores do Pacoval

| Onde: Praça do Abacaxi // Sede da AMPAC (Soure - Marajó)

| Hora: Concetração: 16h30 // 19h30

| Estilo: Música Popular Paraense

| Informações: @festivalmarajoara

TEATRO E DANÇA

XXXIII Festival Estadual de Teatro

| O quê: Apresentação de espetáculos teatrais dentro da programação da XXXIII Festival Estadual de Teatro

| Onde: Escola Emília Clara (Marituba)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: Até 17 de julho de 2022

| Informações: (91) 99107-2661

Improvável

| O quê: Espetáculo de improvisação “IMPROVÁVEL”

| Onde: Theatro da Paz (Av. da Paz - Belém)

| Hora: 21 horas

| Quando: 16 e 17 de julho de 2022

| Ingresso: Antecipados a partir de R$ 45 no Ticket Fácil e na bilheteria do Teatro

| Informações: @ciabarbixas.

Dança

| O quê: Aulão de Verão de Fit Dance - Dia 16: 16h: aula de gingado e 18h: FitDance // Dia 17: 17h: Aula de Zumba / 18h: FitDance

| Onde: Praça de Alimentação do Shopping Metrópole Ananindeua (BR 316)

| Hora: A partir de 16h

| Quando: 16 e 17 de julho de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @metropoleananindeua

EXPOSIÇÕES

Fotoativa

| O quê: Exposição "Território Inventado"

| Onde: Associação Fotoativa (Praça das Mercês, no 19 – Cidade Velha)

| Quando: De 9/07 até 20/08 - de terça a sexta, das 15h às 18h, sábados das 10h às 14h. Com opção de agendamento (de 18 a 31 de julho a Fotoativa estará fechada)

| Hora: De 10 às 14h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @fotoativa

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br