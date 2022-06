O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (11)

MÚSICA

Sertanejo

| O quê: Show de Zezé de Camargo em Belém

| Onde: Assembléia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614)

| Ingressos: Classificados Liberal no Boulevard e Pátio Belém ou pelo site ticketou.com

| Informações: @bisentretenimento

Castanho

| O quê: Shows da banda Irreverência, Eduardo e Gabrial e DJ Brvna

| Onde: Castanho Club (Av. Conselheiro Furtado, 2862)

| Ingressos: Entrada gratuita até 22:30 horas

| Informações: @castanhoclub

Ananindeua

| O quê: Baile Neon com shows de DJ Henrique, Alecc e Thiago Melo

| Onde: Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402)

| Hora: A partir das 20h

| Informações: @blackpuboficial

Biruta

| O quê: Shows de Nosso Tom e Boka Loka

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Hora: 19 horas

| Informações: @acaibiruta

Mormaço

| O quê: Shows de MC Trope, banda Msynck, DJ Agatha e aparelhagem Super Pop

| Onde: Mormaço Bar e Arte (R. Carneiro da Rocha, 1)

| Informações: @mormacobarearte

Santa Fé

| O quê: Arraiá do Santa com shows de Forró do Bacana, Baladeros e DJ Hiroshi

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 19h

| Informações: @santafehouse_

Manga Rock

| O quê: Shows de banda Good Times, Carol Ferreira e banda Muvi

| Onde: Manga Jambu (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: 18h

| Informações: @mangajambubar

Cervejaria Oficial

| O quê: Arraiá dos Namorados com shows das bandas Sayonara e Warilou

| Onde: Cervejaria Oficial (R. Antônio Barreto, 1176).

| Gênero: Regional

| Valor da mesa: R$ 200

| Informações: @oficialumarizal

Festa

| O quê: Festa “Lá Vai Fogo”, com shows de Amarccante, Fakejapanese, Bart Guerreiro e Yndjah Bah

| Onde: Rebujo (R. São Boaventura, 171)

| Ingressos: R$10

| Informações: @rebujoo

Regional

| O quê: Show de Simone Almeida

| Onde: Restaurante Sabor do Picuí (Av. Rômulo Maiorana, 533)

| Hora: 21 horas

| Informações: @simonealmeida2

Sonar

| O quê: Shows de Chama Mais, Sambarão e Four Music

| Onde: Sonar Café (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 18 horas

| Informações: @sonarcafe

TEATRO E DANÇA

Acessibilidança

| O quê: Festival Acessibilidança Virtual apresenta 25 espetáculos

| Onde: Youtube da Funarte

| Hora: 20 horas

Encena na Rua

| O quê: 13º Festival Amazônia Encena na Rua apresenta diversos espetáculos de teatro, dança e circo

| Onde: Anfiteatro da Praça da República

| Hora: 19 horas

Infantil

| O quê: Apresentação da peça “Mundo da imaginação”

| Onde: Teatro do Bosque (Av. Centenário, 1052)

| Hora: 17 horas

| Informações: @teatrobosquegraopara

EXPOSIÇÕES

Amazônia

| O quê: Exposição "Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música”

| Onde: Estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário (Belém)

| Hora: Terça a domingo das 16h às 22h

| Quando: Até 19 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Desnudo

| O quê: A exposição "Desnudo” está aberta ao público

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Quando: Até 1º de julho

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Até 7 de julho

| Quando: Todos os dias, das 9h às 17h

Paisagens Inventadas

| O quê: A exposição “Paisagens Inventadas", da paraense Evna Moura, está aberta ao público

| Onde: Circular Campina Cidade Velha

| Hora: Quinta e sexta-feira, de 15h às 18h, e sábado, de 10h às 13h

| Quando: Até 23 de julho

| Informações:

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br