O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta terça-feira (21)

MÚSICA

Regional

| O quê: Show Tambor da Floresta com Kleyton Silva e Armando Mendonça

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 7 (couvert artístico)

| Gênero: Carimbós, Retumbão, Lunduns, Toadas, Bois e Lundu

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Coro

| O quê: Apresentação do Coro Carlos Gomes pelos 27 anos de existência com a participação de músicos do Instituto Estadual Carlos

| Onde: Igreja de Santo Alexandre (Complexo Feliz Lusitânia - Cidade Velha)

| Hora: 20 horas

| Quando: 21 de junho de 2022

| Ingressos: entrada franca

TEATRO E DANÇA

Desassossego

| O quê: Apresentação da peça “Fale com Estranho”, do grupo de teatro paraense independente Coletivas Xoxós

| Onde: Teatro do Desassossego (Rua Dr. Malcher, 287 – Cidade Velha)

| Hora: 20 horas

| Quando: Dias 15, 21 e 22 de junho

Itaú

| O quê: Apresentação da peça “Os filhos de Iauaretê, a onça-rei”, da Cia. Pé do Ouvido

| Onde: www.itaucultural.org.br

|Quando: Até 26 de junho

INFANTIL

| O quê: Contação virtual de história de "Cecília" por Elen Rose

| Onde: Teatro do Desassossego (Rua Dr. Malcher, 287 – Cidade Velha)

| Hora: 20 horas

| Quando: 21 de junho de 2022

| Gênero: Contação de história comn acessibilidade para crianças com deficiência auditiva/LIBRAS

| Inscrição: gratuita pelo WhatsApp (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451. O vídeo será enviado por essa rede social, de forma gratuita, e poderá ser baixada para equipamentos como smartphones, tablets, notebook e TVs.

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Desnudo

| O quê: Exposição "Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Estado do Pará.

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650, esquina com a Avenida Rui Barbosa - Nazaré, Belém)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 1º de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

Linhas em Movimentos

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Quando: Até 7 de julho

LITERATURA E ARTE

Sesc Literatura

| O quê: Bate-papo com os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2022: Pedro Augusto Baía (PA) na categoria Conto e Taiane Santi Martins, vencedora na categoria Romance

| Onde: Youtube do Sesc Brasil

| Quando: 21 de junho de 2022

| Hora: 16 horas

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br