O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta sexta-feira (15)

MÚSICA

Sexta Flash

| O quê: Sexta Flash com Roguesi e Banda MUVI

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Baile

| O quê: Raízes Latinas do guitarrista e vocalista Gabriel Dietrich e o mestre percussionista Nazaco Gomes com participação especial de Maykon Yamada e Rodrigo Magno e discotecagem do DJ MeGusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

Rock

| O quê: Show de Megafone Band Duo

| Onde: Café Santo (Boulevard Castilho França, 504)

| Hora: A partir das 20 horas

| Gênero: Rock

| Informações: @cafesantooficial

In Brazil

| O quê: Festa Girls Just Wanna Have Fun!, noite de tributo a bandas com vocais femininos feito pela Priscila Morenno & Banda e DJ Junior Soares

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$15 com vendas no Sympla e no local

| Informações: @studiopubbelem

Verão

| O quê: Vitrine de Verão com show de Thiago Costa, Victor & Lyon, Hiroshi e William Cesar e Christiano

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo e Eletrônica

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

BALNEÁRIOS

Bragança 1

| O quê: Carna Bragança 2022 com show de É o Tchan do Brasil, PP Júnior e Durval Lelys na sexta e Calcinha Preta, Cheiro de Amor e Mizerê no sábado

| Onde: City Park Bragança

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 150 (venda online)

| Informações: @carnabraganca_oficial

Bragança 2

| O quê: Show de Allex Ribeiro com o guitarrista Jó Siqueira

| Onde: Casa Jambu em Bragança

| Hora: 21 horas

| Gênero: canções autorais e clássicos da MPB como Zé Ramalho, Raul Seixas, Belchior, Roberto Carlos e Zeca Baleiro

| Informações: @allexribeirooficial

Canaã dos Carajás

| O quê: Sessão gratuita de cinema com exibição do filme ficção “Poesia & Melodia”, dirigida por Flávio Colombini

| Onde: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (Rua das Esmeraldas, 141, no Jardim das Palmeiras - Canaã dos Carajás)

| Hora: 19 horas

| Informações: (94) 99220-3451

Mosqueiro

| O quê: Luau do Brabo com Hub o Brabo, DJ Gabriel Sound, Gordinho Maniçoba, João The Rocha e Anão Bruxo

| Onde: El Raton (Tv. Siqueira Mendes, 23 – Vila – próximo ao trapiche - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 22 horas

| Ingresso: A partir de R$ 10 (vendas online)

| Gênero: Rock Doido

| Informações: @elraton_orlaa

Salinas

| O quê: Festival Pé na Areia em Salinas com shows de Zuffo, Jord, Dubdogz, Breakin Beatz e Fflora na sexta, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Marcynho Sensação no sábado e grupo Menos é Mais e Sorriso Maroto no domingo

| Onde: Praia do Atalaia (Salinópolis)

| Quando: 15, 16 e 17 de julho de 2022

| Hora: A partir de 21 horas

| Ingresso: A partir de R$ 60 (venda online)

| Informações: @bisentretenimento

Salvaterra

| O quê: 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica com Quadrilha Emoção Junina, Encanto Quilombola, Boi Epserança, Jeff Moraes, mestre Zampa e Unidos do Marajó

| Onde: Quilombo de Bairro Alto (Salvaterra - Marajó)

| Hora: 11h às 15 horas

| Estilo: Música Popular Paraense

| Informações: @festivalmarajoara

Salvaterra 2

| O quê: 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica com Luau Marajoara: Encanto Marajoara, Sabor da Ilha, Atrás do Tempo, banda Na Cuíra com participações de Nazaré Pereira, Allan Carvalho, Felipe Cordeiro, Ita Lemi Sinavuru e DJ Ananindeusa

| Onde: Praia Grande - Pousada Marajoara (Salvaterra - Marajó)

| Hora: A partir das 18 horas

| Estilo: Música Popular Paraense

| Informações: @festivalmarajoara

TEATRO E DANÇA

XXXIII Festival Estadual de Teatro

| O quê: Apresentação de espetáculos teatrais dentro da programação da XXXIII Festival Estadual de Teatro

| Onde: Escola Emília Clara (Marituba)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: Até 17 de julho de 2022

| Informações: (91) 99107-2661

EXPOSIÇÕES

Cotidiano

| O quê: Exposição “Um Olhar Cotidiano”

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800, Campina)

| Hora: Das 9 às 17h (segunda à sexta-feira)

| Quando: Até 19 de agosto

| Ingresso: Acesso gratuito

Fotoativa

| O quê: Exposição "Território Inventado"

| Onde: Associação Fotoativa (Praça das Mercês, no 19 – Cidade Velha)

| Quando: De 9/07 até 20/08 - de terça a sexta, das 15h às 18h, sábados das 10h às 14h. Com opção de agendamento (de 18 a 31 de julho a Fotoativa estará fechada)

| Hora: De 10 às 14h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @fotoativa

Insetos

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: Todos os dias: 10h às 22h horário de funcionamento do shopping()

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Oficina infantil

| O quê: Colônia de Férias Physics voltada para alunos da Educação Infantil e Fundamental Anos iniciais

| Onde: Unidades da Augusto Montenegro, Batista Campos, Umarizal e Três Corações

| Quando: De 04 a 15 de julho de 2022 - de segunda a sexta no horário de 8h30 às 12h

| Informações: @colegiophysics

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br