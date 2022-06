O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quinta-feira (9)

MÚSICA

Lambada

| O quê: Shows de Félix Robatto e DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15 e R$ 20 a partir das 21h

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Reggae

| O quê: Reggae dos namorados com shows de DJ Vitor Pedra e lançamento da Live Loves Reggae

| Onde: Sonar Café (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: A partir das 18 horas

| Informações: @sonarcafe / 91 98073-5129

Container

| O quê: Quinta na Vila

| Onde: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62)

| Hora: 20 horas

| Informações: @vila.container

Diversos

| O quê: Shows de Joelson Pantoja, Gabriel Xavier e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº 373)

| Hora: A partir das 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Diversos

| O quê: Shows de Willian Cézar e Christiano, Betto e Naldo, Dj Hiroshi e De Bobera

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

TEATRO E DANÇA

Encena na Rua

| O quê: O 13º Festival Amazônia Encena na Rua apresenta diversos espetáculos de teatro, dança e circo

| Onde: Anfiteatro da Praça da República

| Quando: Até dia 12 de junho

| Hora: Sempre às 19 horas

Dança

| O quê: Programação do 13º Encontro Internacional de Dança do Pará (EIDAP 2022)

| Onde: Theatro da Paz (Av. da Paz, S/N)

| Quando: Até dia 12 de junho

| Hora: Sempre às 20 horas

EXPOSIÇÕES

Regional

| O quê: A exposição "Caboclos da Amazônia - Arquitetura, Design e Música” está aberta ao público

| Onde: Estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário (Belém)

| Quando: Até 19 de junho

| Hora: Terça a domingo das 16h às 22h

Desnudo

| O quê: Exposição "Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Estado do Pará

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650, esquina com a Avenida Rui Barbosa - Nazaré, Belém)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 1º de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

LITERATURA E ARTE

Stand Up Comedy

| O quê: Stand up comedy “Showpitel”, com Natto Almeida, João The Rocha e Epaminondas

| Onde: Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402)

| Hora: 20 horas

| Ingressos: R$ 20

| Informações: @blackpuboficial

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br